Prezydent w czwartek na konferencji prasowej poinformował, że rozpatrzył 22 ustawy, które trafiły do niego do podpisu, z czego 21 "spotkało się z jego akceptacją".Bez najmniejszych wątpliwości (…) podpisałem (…) ustawę odnoszącą się do Karty nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie – powiedział prezydent. Cieszę się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało– dodał.

Nowelizacje Karty Nauczyciela

Zaznaczył, że nowelizacja zawiera rozwiązania, które są wynikiem zaangażowania związków zawodowych. Wśród ustaw skierowanych 4 sierpnia do podpisu prezydenta były trzy nowelizacje ustawy Karta nauczyciela. Wszystkie trzy zawierają regulacje, które mają wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego 2025/2026.

Reklama

Jedna z nowelizacji to tzw. duża nowelizacja Karty nauczyciela. Zawiera ona regulacje wypracowane przez Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Reklama

Koniec "godzin czarnkowych"

Druga z nowelizacji likwiduje godziny dostępności nauczycieli, nazywane potocznie "godzinami czarnkowymi", o co zabiegali związkowcy. Trzecia nowelizacja dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Należy do grupy ustaw deregulacyjnych.

Prezydent podpisał jedną z trzech nowelizacji Karty nauczyciela

Prezydent na razie podpisał tylko dużą nowelizację Karty nauczyciela. Na decyzję prezydenta czekają pozostałe dwie nowelizacje Karty nauczyciela.

Jedna z nich likwiduje od 1 września 2025 r.godziny dostępności nauczycieli, nazywane potocznie "godzinami czarnkowymi", o co zabiegali związkowcy. Druga dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Zgodnie z nią, od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2027 r., będzie można powierzać im zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedgogicznej w wymiarze wyższym niż obecnie na podstawie innej niż umowa o pracę. Należy do grupy ustaw deregulacyjnych.