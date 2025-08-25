Nawrocki przekazał, że podpisał kolejne dwie ustawy, "mimo (...), że są co do tych ustaw pewne uwagi". Poinformował jednocześnie, iż uznał, że "w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym (...), warto, aby wszystkie trzy ustawy odnoszące się do Karty nauczyciela" były podpisane, "zostawiając szczegóły do dalszych dyskusji".

Nauczyciele bez godzin dla dostępności

Nowelizacja ustawy Karta nauczyciela likwiduje od 1 września 2025 r. godziny dostępności nauczycieli. To jedna godzina tygodniowo, podczas której w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nauczyciel został zobowiązany do "dostępności w szkole" po to, by "odpowiednio do potrzeb prowadzić konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców".

Rozwiązanie, obowiązujące od 1 września 2022 r., nazwę zawdzięcza ówczesnemu ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi, który je wprowadził. Od początku przepisowi sprzeciwiały się związki zawodowe.

Trzecia nowelizacja Karty nauczyciela

Druga nowelizacja dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Zgodnie z nowelą, od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2027 r. będzie można powierzać im zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze nie wyższym niż dziewięć godzin tygodniowo (a nie jak dotąd nie wyższym niż cztery godziny) na podstawie innej niż umowa o pracę. Chodzi m.in. o umowę-zlecenie czy umowę B2B (umowa z osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).