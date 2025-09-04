W ubiegłym tygodniu, podczas ćwiczeń przed Air SHOW 2025 w Radomiu, doszło do katastrofy myśliwca F-16, w której zginął pilot major Maciej "Slab" Krakowian. Śmierć doświadczonego pilota wstrząsnęła opinią publiczną.

Burzę w mediach społecznościowych wywołał skandaliczny wpis profesora Marka Migalskiego z Uniwersytetu Śląskiego, w którym nazwał zmarłego pilota "nieudacznikiem" oraz "przestępcą, który naraził ludzi i rozbił mega drogi samolot". Politolog stwierdził także, że wojskowy powinien być "pośmiertnie zdegradowany".

"Czegoś nie rozumiem. Wszyscy wszystkim składają kondolencje i wyrażają żal, ale…pilot, który zginął, popełnił jakiś niewyobrażalny błąd. To, że nie żyje, to jego sprawa, ale facet rozwalił samolot za kilkadziesiąt milionów, na który wszyscy się składaliśmy! To pirat lotniczy!" – napisał Marek Migalski w pierwszym swoim wpisie na portalu "X" po katastrofie w Radomiu.

Ostra reakcja uczelni na skandaliczne słowa profesora. Rektor UŚ: Potępiam treść

Na wpis wykładowcy szybko zareagowały władze Uniwersytetu Śląskiego. "Stanowczo potępiam treść i sposób oceny sformułowanej przez dr. hab. Marka Migalskiego, prof. UŚ w odniesieniu do tragicznej śmierci pilota samolotu F-16 majora Macieja Krakowiana" – napisał rektor profesor Ryszard Koziołek.

Dodał, że użyte określenia są "krzywdzące, lekceważą dramat śmierci i straty osoby bliskiej wielu ludziom, a przede wszystkim zaprzeczają postawie oczekiwanej od naukowca i nauczyciela akademickiego, którego winny cechować szacunek dla innych oraz rzetelność argumentacyjna w wypowiedziach naukowych i publicznych".

Rektor zaznaczył, że umieszczenie wpisu na prywatnym koncie społecznościowym nie zwalnia autora z odpowiedzialności. "Profesor Marek Migalski jest osobą publiczną w tradycyjnym znaczeniu, a ponadto jako publicysta i autor 'postów' legitymizuje swoje wypowiedzi stopniem naukowym oraz afiliacją Uniwersytetu Śląskiego" – stwierdził.

Rektor ocenił, że w tym przypadku "doszło do naruszenia etyki oraz prawdziwości wypowiedzi, jakich należy oczekiwać od uczonego i nauczyciela młodzieży". Poinformował również, że zwrócił się do Rzecznika Praw i Wartości Akademickich profesora Jacka Góreckiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie.