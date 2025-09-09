System kaucyjny, wprowadzony nowelizacją ustawy, ma doprecyzować zasady odbioru kaucji, a jego podstawą jest unijna dyrektywa SUP, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek selektywnej zbiórki i recyklingu opakowań.
- Pobieranie kaucji: Kaucja zostanie doliczona do ceny napoju bezpośrednio przy kasie. Będą ją pobierać wszystkie sklepy, niezależnie od powierzchni, które oferują napoje objęte systemem.
- Oznaczenie opakowań: Opakowania objęte kaucją będą miały specjalny logotyp systemu kaucyjnego. Nie będzie możliwości odzyskania pieniędzy za butelki bez tego oznaczenia.
- Zwrot bez paragonu: W celu odzyskania kaucji nie trzeba będzie okazywać paragonu.
- Miejsca zwrotu: Opakowania będzie można oddać w dowolnym punkcie zbiórki. Wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 mają obowiązek odbierania opakowań, natomiast małe placówki handlowe mogą przystąpić do systemu dobrowolnie.
- Nie zgniataj butelek: Ważne jest, aby przed oddaniem opakowań do punktu zbiórki nie zgniatać ich.
Ustawa przewiduje również, że w każdej gminie powstanie co najmniej jeden stacjonarny punkt odbioru opakowań, a punkty zbiórki mogą funkcjonować także poza placówkami handlowymi.
Kaucja. Ile wyniesie?
Kaucja za poszczególne rodzaje opakowań:
- 50 groszy: za butelki plastikowe PET o pojemności do 3 litrów.
- 50 groszy: za metalowe puszki o pojemności do 1 litra.
- 1 zł: za szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.
Jaki jest cel systemu?
Głównym celem wprowadzenia systemu kaucyjnego jest osiągnięcie wyższych poziomów recyklingu i walka z zanieczyszczeniem środowiska. Zgodnie z dyrektywą unijną, przedsiębiorcy wprowadzający napoje do obrotu będą musieli osiągnąć określone poziomy selektywnej zbiórki: 77% do 2025 roku i 90% do 2029 roku. Nowe przepisy mają również zachęcić do powstawania pozytywnych nawyków związanych z segregowaniem odpadów.
System ma być finansowany przez producentów napojów, którzy poniosą koszty związane ze zbiórką, transportem i rozliczaniem kaucji. Dodatkowe fundusze mają pochodzić z kaucji, które nie zostaną zwrócone oraz ze sprzedaży materiałów z recyklingu.
