Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, sąd po raz kolejny rozpatrzy sprawę ekstradycji Michała K. 23 lipca - poinformowała przedstawicielka londyńskiego sądu, jednocześnie zaznaczając, że ta data może ulec zmianie.

Wcześniej brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że Michał K. może opuścić areszt za kaucją, która - według brytyjskiego prawa - jest podzielana na zabezpieczenie, wynoszące 200 tys. funtów i poręczenie majątkowe o wartości 365 tys. funtów. Sąd poinformował PAP, że ta druga kwota jeszcze nie została zabezpieczona przez sąd.

Kaucja nie wpłynęła. Były szef RARS Michał K. wciąż w areszcie

We wtorek rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak oświadczyła, że polska prokuratura zwróciła się do strony brytyjskiej o przesłanie jej decyzji sądu w sprawie byłego szefa RARS. Zaznaczyła, że według jej wiedzy, ma on problemy ze zgromadzeniem środków na kaucję.

Były szef RARS usłyszał w sierpniu ubiegłego roku zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Na początku września został zatrzymany w Londynie. Następnie Polska zwróciła się o jego ekstradycję. Obecnie brytyjski sąd magistracki prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. i prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.