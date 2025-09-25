Rumianek to zioło, po które Polacy sięgają od pokoleń: na ból brzucha, aby się wyciszyć czy złagodzić podrażnioną skórę. Nic dziwnego, że rumianek jest jedną z najczęściej kupowanych herbatek ziołowych w Polsce. Słowem: to produkt, który budzi zaufanie konsumentów. Ale czy słusznie?

Herbatki rumianku na celowniku

Fundacja Pro-Test postanowiła to sprawdzić i oddała do laboratorium sześć popularnych herbatek z rumianku: od herbat sprzedawanych w supermarketach, po produkty dostępne w aptece, w tym mające status leku. Badania na zawartość pozostałości 514 pestycydów przeprowadziło na zlecenie Fundacji Pro-Test akredytowane laboratorium - Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

Zaskakujące wyniki

Najwięcej pestycydów badacze wykryli m.in. w rumianku, który jest lekiem. Chodzi o Rumianek fix marki Zielnik Apteczny (Polpharma ze Starogardu Gdańskiego). Zawierał on trzy różne substancje chemiczne niedozwolone do stosowania w rumianku. Jednocześnie to rumianek najbardziej polecany przez farmaceutów w aptece – jako, że jest lekiem, podlega, według farmaceutów, najlepszej kontroli jakości.

Paradoksalnie, to m.in. w produkcie marki Polpharma – wytwarzanym przez jedną z największych i najnowocześniejszych firm farmaceutycznych w Europie – Fundacja Pro-Test wykryła najwięcej niedozwolonych pestycydów. To pokazuje, że nawet tak duży producent leków nie zapewnił pełnej czystości rumianku.

Kolejnym zbadanym w ramach testu produktem był rumianek marki Bifix. W nim laboratorium wykryło także trzy pestycydy.

Nieco mniej, bo dwa pestycydy, zawierał rumianek Vitax Zioła.

Zielnik DOZ – Rumianek sprzedawany w sieci aptek Dbam o Zdrowie miał pozostałość jednego pestycydu.

"To jest najbardziej niepokojące"

Najlepiej w teście wypadły dwa rumianki: Herbapol Zielnik Polski i Kwiat rumianku Flos – nie zawierały żadnych pozostałości pestycydów. Warto tu zaznaczyć, że Kwiat rumianku marki Flos – podobnie jak produkt Polpharmy – jest lekiem.

Najbardziej niepokojące jest to, że największą liczbę zakazanych pestycydów wykryliśmy w produkcie leczniczym, od którego konsumenci mają prawo oczekiwać najwyższej czystości i bezpieczeństwa – podkreśla Piotr Koluch, prezes Fundacji Pro-Test.

W rumiankach wykryto pozostałości następujących pestycydów: chlomazon, lambda-cyhalotryna, permetryna, pirymifos metylowy oraz protiokonazol.