Chasydzi z całego świata przybyli modlić się przy grobie cadyka Elimelecha

2 W poprzednim roku w uroczystościach udział wzięło ok. 500 chasydów i była to liczba znacznie mniejsza niż w minionych latach, gdy do Leżajska przybywało po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy chasydów z całego świata. Powodem niskiej frekwencji była oczywiście pandemia.Żydzi, którzy zakończą modły, opuszczają zwykle Leżajsk, aby ustąpić miejsca kolejnym grupom pielgrzymów.