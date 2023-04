Patrioty, Wisła, Narew, Pilica, system antydronowy. Odpowiedź na atak ze wschodu…

1/5 By temu zapobiec rozwinięto wielowarstwową obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, która składa się z systemów Wisła, Narew, Pilica oraz systemu antydronowego. "Dla mnie kluczowe było to, że współpracowali żołnierze Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych. Wcześniej bywało tak, że będąc w tym samym miejscu oni w ogóle ze sobą nie rozmawiali, jedni chronili czołgi, drudzy nie wiadomo co, zupełny chaos" – mówi nam jeden z oficerów zaangażowanych w to ćwiczenie. W ćwiczeniu wzięły udział cztery wyrzutnie systemu Patriot, które wchodzą w skład pierwszej polskiej baterii. Są one wyposażone w pociski PAC 3 MSE, które mogą razić rakiety przeciwnika w odległości do nawet stu kilometrów. Jest to najwyższa warstwa polskiego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Docelowo mamy mieć osiem baterii tego systemu, ostatnia powinna dotrzeć w 2028