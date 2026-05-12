Dziennik Gazeta Prawana logo

Kawka ze...Stanisławą Celińską. "Nie da się uciec od samego siebie"

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 17:10
Stanisława Celińska nie żyje. Dwa lata temu artystka świętowała 77-lecie swoich urodzin oraz 55-lecie pracy zawodowej. To wtedy udzieliła nam wywiadu. W Kawce z… opowiedziała o swoim uzależnieniu, wierze a także swoim miejscu na ziemi. "Był taki moment, że uciekałam od odpowiedzialności, od swoich zajęć. Przerosło mnie to wszystko. Był taki moment, że chyba przerósł ambicje, to znaczy wszędzie chciałam być najlepsza. A to się tak nie da" - mówiła Stanisława Celińska.

"Przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy chce odpowiedzieć sobie na ważne pytania. Kim jest, co kocha, co jest dla niego ważne" - to słowa, które można znaleźć w książeczce dodanej do płyty "Uwierz" Stanisławy Celińskiej. 

Kawka ze…Stanisławą Celińską. Aktorka opowiadała o swoim uzależnieniu

Jeden z problemów to moje miejsce na ziemi, czy ono jest tym miejscem na które czekałam, które kocham. Chociażbym zamieszkała gdzieś indziej to zeżre mnie tęsknota i będę chciała wrócić - mówiła w Kawce z… Stanisława Celińska. 

Aktorka i wokalistka uważała, że nie da się uciec od samego siebie. To, że człowiek zmieni miejsce, to nie znaczy, że wszystko zostawi za sobą. Musi być przygotowany, że te wszystkie problemy, których nie rozwiązał weźmie ze sobą - stwierdza. 

Stanisława Celińska nie żyje. Odeszła wielka gwiazda
Stanisława Celińska nie żyje. Odeszła wielka gwiazda

Stanisława Celińska w tym odcinku Kawki z… wyznała, że w swoim życiu miała "przerost ambicji". Wszędzie chciałam być najlepsza a to tak się nie da. Są rzeczy, które robisz lepiej i które robisz gorzej - mówiła odnosząc się też m.in do uzależnienia od alkoholu, z którym przyszło jej się mierzyć w życiu i odpowiadając na pytanie, czy była wobec siebie okrutna.

"Wychowała mnie na silną osobę"

Aktorka wspomina swoją rodzinę a w szczególności babcię, która udzielała jej dosyć osobliwych rad. Stasiuńka, nigdy nie pokazuj całej d..., zawsze tylko kawałek. Dużo w tym prawdy - opowiadała Celińska. 

Umiała rozpoznać złego człowieka od dobrego, jak przychodził ktoś nieodpowiedni jej zdaniem. Wychowywała mnie na silną osobę, może nawet przesadziła - mówiła aktorka. 

"Każdy potrzebuje samotności"

W Kawce z… aktorka opowiedziała też o swojej próbie samobójczej i wyjaśnia, dlaczego tego nie zrobiła. Czy jej serce jest otwarte na miłość?  Każdy potrzebuje samotności żeby porozmawiać ze sobą - twierdziła Stanisława Celińska.

Co sprawiło, że skończyła z nałogiem? Jakich porad udzielała po swoich koncertach i o czym rozmawiała z fanami? Która z ról zagranych u Stanisława Barei w jego uznawanych za kultowe produkcje PRL była najbardziej bliska jej sercu? O tym Stanisława Celińska opowiadała w Kawce z....  

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: miłośćkawka zStanisława Celińska
Powiązane
Kawka z Rubensem
Kawka z...Rubensem. "Prowadzę z synami jazdę bez trzymanki"
Kawka z... Janem Himilsbachem
Kawka z... Janem Himilsbachem. "Więcej czasu zajmowało mu życie niż praca"
Gang Zielonej Rękawiczki
Kawka z...Gangiem Zielonej Rękawiczki. Potocka: Ta druga część jest lepsza od pierwszej [WIDEO]
Kawka z...
Kawka z...Kaliną Jędrusik. "Uważała, że tylko idiota odkłada pieniądze"
Kawka z...Ireną Santor
Kawka z...Ireną Santor. "Mówiła, że historia jej macierzyństwa jest bardzo smutna"
Livka
Kawka z...Livką. "Dzisiaj jestem wielobarwna. Moja płyta to ciemna melancholia"
Mieszkanie blok nieruchomości
Kontrowersyjne ogłoszenie na OLX. Właściciel pobiera opłatę za oglądanie mieszkania. W internecie wrze
Aneta Korycińska
Kawka z...Anetą Korycińską. "ADHD ma twarz alkoholizmu"
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKawka ze...Stanisławą Celińską. "Nie da się uciec od samego siebie" »
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj