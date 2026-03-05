Wrocław nie ma problemu z brakiem mieszkań. Ma problem z brakiem zarządzania

Zacznijmy od prostych liczb. Miasto deklaruje, że dysponuje ok. 30 tys. lokali w zasobie komunalnym. Nawet przy ostrożnym przyjęciu średniej wartości lokalu rzędu 400–600 tys. zł, mówimy o majątku rzędu 12–18 mld zł zamrożonym w ścianach. To nie jest margines budżetu – to jedna z głównych pozycji aktywów gminy.



I właśnie dlatego apel „Zgłoś pustostan” brzmi jak publiczne przyznanie, że miasto nie ma w praktyce pełnej, aktualnej wiedzy operacyjnej o swoim majątku: co jest zamieszkane, co stoi puste, co jest w remoncie, co jest po remoncie i dlaczego nadal stoi puste. Crowdsourcing może być dodatkiem do systemu, ale nie może go zastępować.

Pustostany: Setki milionów w martwym kapitale

Pustostan to nie „statystyka”. To konkretne straty:

- brak wpływów z czynszu,

- koszty utrzymania i zabezpieczenia,

- postępująca degradacja techniczna,

- realne „miejsce”, którego brakuje dla ludzi kluczowych dla funkcjonowania miasta.



Policzmy konserwatywnie. Jeśli przyjąć skalę 500–1000 pustych lokali (w mieście tej wielkości to wartość realna), a wartość jednostkową 400–600 tys. zł, to mamy 200–600 mln zł majątku, który nie pracuje. I to zanim policzymy koszty pośrednie: remonty wymuszone przez degradację oraz koszty społeczne w postaci odpływu kadr. W tym miejscu pada zwykle zdanie „to skomplikowane”. Otóż nie. To podstawowe zarządzanie majątkiem: ewidencja, status, plan i rozliczenie terminu.

Największy potencjał „programu gospodarczego” ukryty w pustych mieszkaniach

Pustostany to nie tylko strata. To potencjał odzyskania wartości. Mechanizm jest prosty: remont, podniesienie standardu, uruchomienie najmu lub sprzedaż. Różnica między prywatnym rynkiem a samorządem powinna polegać na tym, że zysk z wartości dodanej zostaje w mieście.

Trzy scenariusze dla przeciętnego pustostanu (widełki szacunkowe):



Scenariusz A (ostrożny): Wartość dziś: 450 tys. zł / Remont: 200 tys. zł / Wartość po: 650–750 tys. zł.

Scenariusz B (bazowy): Wartość dziś: 500 tys. zł / Remont: 300 tys. zł / Wartość po: 800–900 tys. zł.

Scenariusz C (mocny/lokalizacja): Wartość dziś: 550 tys. zł / Remont: 350 tys. zł / Wartość po: 950 tys.–1,05 mln zł.

W każdym wariancie kluczowe jest to, że lokal po remoncie przestaje być problemem, a staje się narzędziem. Przy 500 lokalach mówimy o dziesiątkach milionów złotych wartości dodanej. To skala, którą nazywa się programem gospodarczym, a nie akcją w mediach społecznościowych.

Model z kapitałem prywatnym: Miasto dzieli tylko „górkę”

Włączenie kapitału prywatnego może być rozwiązaniem, ale tylko pod warunkiem, że miasto nie oddaje „bazy”, a jedynie dzieli część wartości dodanej. Zasada:

1. Inwestor finansuje remont (CAPEX).

2. Inwestor odzyskuje nakład.

3. Premia dla inwestora wypłacana jest z efektu (nadwyżki wartości).

4. Większość efektu zostaje w mieście.

To wymaga jedynie standardów remontu, terminów i jawnych przetargów. Najtrudniejsza nie jest tu strona prawna, lecz konsekwencja w zarządzaniu.

Grunty: Majątek, który można po prostu stracić

Mieszkania to jedna strona. Druga to grunty: działki, resztówki, tereny „pomiędzy”. Część z nich jest użytkowana przez osoby trzecie jak własna. Jeżeli gmina nie wykonuje władztwa właścicielskiego, pojawia się ryzyko zasiedzenia. Zasiedzenie nie jest metaforą – to realny mechanizm utraty majątku.



Każdy taki przypadek oznacza:

- utratę aktywa i przyszłych wpływów (dzierżawa, sprzedaż),

- osłabienie pozycji miasta w planowaniu przestrzennym.



Brak „widzenia” własnej ziemi to ta sama choroba organizacyjna, co przy pustostanach: brak ewidencji i kontroli terenowej.

Pięć kroków wyjścia z epoki „Zgłoś pustostan”

1. Pełna inwentaryzacja zasobu: Status każdego lokalu i działki: wykorzystanie, stan, wartość, ryzyka.

2. Segmentacja mieszkań: Trzy osobne koszyki: socjalny, stabilizacyjny (kluczowe zawody), komercyjny.

3. Plan dla pustostanów (12–24 miesiące): Lista lokali, harmonogram, termin zasiedlenia. Lokale puste po terminie trafiają do publicznego raportu.

4. Audyt gruntów z ryzykiem zasiedzenia: Wskazanie nieruchomości zajętych, podjęcie działań prawnych (umowy dzierżawy, ogrodzenie).

5. Fundusz celowy: Wpływy z komercyjnej części zasobu finansują remonty i programy kadrowe.

500 mieszkań dla tych, bez których miasto się rozsypie

Wrocław ma problem z obsadą zawodów kluczowych: nauczycieli, policjantów, kierowców MPK. Tu nie pomoże slogan. Pomoże narzędzie: wyodrębnienie 500 mieszkań z zasobu (np. 200 dla oświaty, po 150 dla policji i komunikacji) z preferencyjnym czynszem pod warunkiem pracy we Wrocławiu. To nie „prezent” – to polityka kadrowa.

Outsourcing jako plan B, nie wygodny pretekst

Jeśli miasto rozważa outsourcing, przyznaje, że nie radzi sobie z funkcją właścicielską. W pierwszej kolejności należy oczekiwać profesjonalizacji po stronie gminy. Outsourcing może być mechanizmem ratunkowym, ale nie może stać się zastępstwem zarządzania.

Polityka mieszkaniowa dla dorosłych

Polityka mieszkaniowa dla dorosłych zaczyna się tam, gdzie kończy się PR. Wrocław musi przestać udawać, że pustostany i „bezpańskie” grunty to margines. Czas na kwartalne odpowiedzi: ile mamy lokali, w jakim są stanie, ile stoi pustych i co konkretnie zrobiono z nimi w ostatnich 90 dniach.



Grzegorz Prigan, adwokat i menedżer