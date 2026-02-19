Do groźnej usterki doszło przy ulicy Traugutta, tuż obok charakterystycznego budynku OVO. Gigantyczna ilość wody wypłynęła na jezdnię, zmieniając ulice w potoki. Służby miejskie natychmiast rozpoczęły akcję ratunkową. Pracownicy MWPiK próbują odciąć uszkodzony fragment magistrali, co wymaga zakręcenia ogromnych zasuw podziemnych.
Problemy z wodą w całym Wrocławiu
Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, przekazał niepokojące informacje dla wszystkich mieszkańców. Skala awarii jest tak duża, że wpływa na ciśnienie w kranach w całym mieście. W wielu mieszkaniach woda płynie jedynie cienkim strumieniem, a w części budynków przestała lecieć całkowicie. MWPiK pracuje nad przełączeniem sieci, aby przywrócić dostawy z innych kierunków, ale proces ten może potrwać kilka godzin.
Paraliż komunikacyjny we Wrocławiu i długie objazdy
Woda zalała torowiska i jezdnie, co wymusiło zamknięcie przejazdu przez ulicę Oławską oraz Plac Społeczny. Policja i straż pożarna zabezpieczają teren i kierują kierowców na alternatywne trasy. MPK Wrocław wysłało na objazdy kilkanaście linii:
- Tramwaje: 3, 5, 10, 12 oraz 13 omijają zalany rejon.
- Autobusy spod Galerii Dominikańskiej: 110, 112, 113, 114 i 120.
- Linie pośpieszne i osiedlowe: A (kierunek Krzyki), N (kierunek Jagodno), D (ul. Giełdowa) oraz 145 i 146.
Ciężki sprzęt w centrum Wrocławia
Na miejscu pracuje ciężki sprzęt. Do tej pory ekipy remontowe zamknęły trzy z sześciu zasuw w tym rejonie. Służby czekają, aż poziom wody opadnie, co pozwoli na dotarcie do kluczowego zaworu i pełne zabezpieczenie miejsca wycieku. Służby apelują do kierowców i pieszych o omijanie centrum, ponieważ w okolicach Placu Dominikańskiego i Placu Społecznego tworzą się gigantyczne korki.
