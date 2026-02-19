Do groźnej usterki doszło przy ulicy Traugutta, tuż obok charakterystycznego budynku OVO. Gigantyczna ilość wody wypłynęła na jezdnię, zmieniając ulice w potoki. Służby miejskie natychmiast rozpoczęły akcję ratunkową. Pracownicy MWPiK próbują odciąć uszkodzony fragment magistrali, co wymaga zakręcenia ogromnych zasuw podziemnych.

Problemy z wodą w całym Wrocławiu

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, przekazał niepokojące informacje dla wszystkich mieszkańców. Skala awarii jest tak duża, że wpływa na ciśnienie w kranach w całym mieście. W wielu mieszkaniach woda płynie jedynie cienkim strumieniem, a w części budynków przestała lecieć całkowicie. MWPiK pracuje nad przełączeniem sieci, aby przywrócić dostawy z innych kierunków, ale proces ten może potrwać kilka godzin.

Paraliż komunikacyjny we Wrocławiu i długie objazdy

Woda zalała torowiska i jezdnie, co wymusiło zamknięcie przejazdu przez ulicę Oławską oraz Plac Społeczny. Policja i straż pożarna zabezpieczają teren i kierują kierowców na alternatywne trasy. MPK Wrocław wysłało na objazdy kilkanaście linii:

Tramwaje: 3, 5, 10, 12 oraz 13 omijają zalany rejon.

Autobusy spod Galerii Dominikańskiej: 110, 112, 113, 114 i 120.

Linie pośpieszne i osiedlowe: A (kierunek Krzyki), N (kierunek Jagodno), D (ul. Giełdowa) oraz 145 i 146.

Ciężki sprzęt w centrum Wrocławia

Na miejscu pracuje ciężki sprzęt. Do tej pory ekipy remontowe zamknęły trzy z sześciu zasuw w tym rejonie. Służby czekają, aż poziom wody opadnie, co pozwoli na dotarcie do kluczowego zaworu i pełne zabezpieczenie miejsca wycieku. Służby apelują do kierowców i pieszych o omijanie centrum, ponieważ w okolicach Placu Dominikańskiego i Placu Społecznego tworzą się gigantyczne korki.