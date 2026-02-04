Jak informuje Veolia, międzynarodowa grupa działająca w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, gospodarki odpadami do awarii miało dojść przy ul. Lechickiej 12 we Włochach. Bez ogrzewania zostało 549 budynków.

Utrudnienia z ogrzewaniem. Do kiedy potrwają?

Rzecznik Veolii Paweł Zbiegniewski powiedział, że do awarii doszło dwa dni temu w jedynym ciepłociągu zasilającym Ursus od strony Włoch. Czekaliśmy z rozpoczęciem naprawy do dnia, kiedy temperatury nie będą tak niskie - wyjaśnił w rozmowie z TVN24. Dostawy ciepła dla mieszkańców Ursusa wstrzymano dzisiaj o godzinie 9.30.

Aktualnie jest prowadzone odwodnienie sieci ciepłowniczej na tym odcinku, co jest niezbędne do przeprowadzenia naprawy - ocenił rzecznik Veolii. Wznowienie dostaw powinno nastąpić 5 lutego do godziny 6.00 - zapowiedział rzecznik spółki Veolia Paweł Zbiegniewski. Dodał, że brygady będą działały bez przerwy, aby skrócić czas przerwy w ogrzewaniu.

Jak awaria wpływa na mieszkańców?

Urząd dzielnicy Ursus poinformował w mediach społecznościowych, że "brak ogrzewania dotknie nie tylko budynków mieszkalnych, ale także szkół i przedszkoli". Rzeczniczka dzielnicy Agnieszka Wall powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że wiceburmistrzyni odpowiedzialna za oświatę spotkała się we wtorkowe południe z dyrektorami placówek. Wkrótce zapadną decyzję, czy konieczne będzie zawieszanie zajęć - zapowiedziała rzeczniczka dzielnicy.