Kurski składał Radzie Mediów wyjaśnienia w sprawie formy zdymisjonowania Paczuskiej. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej TVP Klaudiusz Pobudzin zrobił to mianowicie na Twitterze, w niedzielę 13 sierpnia. W tym samym wpisie obwieścił, że nowym szefem programu został Jarosław Olechowski, dotychczasowy wydawca.

. @OlechowskiJarek nowym szefem "Wiadomości". Gratuluję!

Dziękuję za dotychczasową pracę @MarzenaPaczuska — Klaudiusz Pobudzin (@kpobudzin) 13 sierpnia 2017

Dociskany przez członków RMN prezes telewizji przyznał we wtorek, że formalnie do zmiany szefa "Wiadomości" nie doszło. Jak dodał, gdy Paczuska wróci z urlopu - ma to nastąpić 6 września - dostanie propozycję dwóch innych wysokich stanowisk.

Z kolei Klaudiusz Pobudzin, również obecny na posiedzeniu RMN, stwierdził, że tweetami próbował łagodzić konfliktową sytuację.

Czym zajmuje się RMN?

Wśród tematów posiedzenia, jak dowiedziała się PAP, jest też informacja zarządu TVP na temat pożyczki zaciągniętej przez telewizję.

RMN ma omówić także temat przekształceń w sferze publicystyczno-informacyjnej telewizji publicznej. - Poprosimy kierownictwo telewizji o informację na ten temat - powiedział PAP w ubiegłym tygodniu przewodniczący Rady Krzysztof Czabański.

Odwołanie na Twitterze

W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" Czabański, pytany o sprawę odwołania Paczuskiej z funkcji szefa "Wiadomości", o czym miała dowiedzieć się z Twittera, powiedział: "Będziemy się tym zajmować. RMN zaprosiła zarząd TVP, by wyjaśnić czy i dlaczego, red. Marzena Paczuska o swoim odwołaniu dowiedziała się z internetu. W mediach społecznościowych czytam, że choć została odwołana, to nie ma jeszcze na to papieru".

- A to byłoby już jakieś horrendum świadczące o złym działaniu korporacji. Za to odpowiadają konkretni ludzie jak dyrektor TAI czy zarząd- ocenił Czabański.

Paczuska napisała 13 sierpnia na Twitterze: "Etatowych dziennikarzy, pracowników TVP - zwalniają na TT... -:) Super".

Pytana przez portal wPolityce.pl o swoją dymisję, Paczuska powiedziała, że "mamy do czynienia z jakimś przesileniem wewnątrz obozu prawicowego". - Tak to odczytuję: z różnych wypowiedzi da się dostrzec zakusy różnych stron, by ustawić także media publiczne, ich anteny, a nawet konkretne programy. Typowe przesilenie po dwóch latach rządów. To się odbija także na Telewizji Polskiej - oceniła.

Szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Klaudiusz Pobudzin, pytany w połowie sierpnia przez PAP o zmianę na stanowisku szefa "Wiadomości", powiedział, że chodzi o "zmianę strategii w TAI-u", a współpraca z Marzeną Paczuską "nie wyglądała tak, jak powinna".

Sprawę zmian szefostwa "Wiadomości" skomentował także prezes TVP Jacek Kurski w rozmowie z WirtualneMedia.pl. - Uprzedzono mnie o nowej formule wzmocnienia programów informacyjnych, w tym "Wiadomości". Honoruję prawo dyrekcji TAI do dobierania sobie szefów redakcji. Przedstawię redaktor Marzenie Paczuskiej propozycję awansu zawodowego w strukturach Telewizji Polskiej - zapowiedział.

Podczas wtorkowego posiedzenia RMN, zarząd telewizji ma także przedstawić informację na temat pożyczki zaciągniętej przez TVP. "Super Express" podał, że TVP 21 lipca zawarła umowę, na mocy której Skarb Państwa udzielił spółce pożyczki na kwotę 800 mln zł. Według "SE" pieniądze mają być wypłacane w transzach, wraz z realizacją konkretnych zadań i mają zostać przeznaczone na wydatki programowe, rozwojowe, technologiczne, związane z promocją telewizji w kanałach online.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, ocenił że pozyskanie środków kredytowych z polskiego banku na działalność misyjną "to roztropne i rozsądne zachowanie władz telewizji publicznej".

Rada Mediów Narodowych liczy pięcioro członków. Zasiadają w niej trzy osoby wybrane przez Sejm - to posłowie PiS: Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk i Joanna Lichocka oraz dwie osoby powołane przez prezydenta spośród kandydatów wskazanych przez opozycję - Juliusz Braun i Grzegorz Podżorny.

Wśród ustawowych zadań funkcjonującej od sierpnia 2016 r. Rady jest m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP.

Ostatnie posiedzenie RMN odbyło się pod koniec czerwca br.