Premier Beata Szydło mówi, że dekomunizacja w sądach dokona się dopiero wtedy, kiedy PiS przeprowadzi reformy.

Prof. Adam Strzembosz*: Na podstawie ustawy z 20 grudnia 1989 r. zostały skrócone kadencje poprzednim sędziom Sądu Najwyższego, którzy byli faktycznie powoływani przez Komitet Centralny PZPR, a formalnie przez przewodniczącego Rady Państwa na pięcioletnie kadencje. Co prawda ci sędziowie otrzymywali do końca kadencji uposażenie, ale natychmiast musieli opuścić sądy. Wtedy Krajowa Rada Sądownictwa, zgodnie z ustaleniami w moim podstoliku podczas obrad Okrągłego Stołu, powołała sędziów Sądu Najwyższego.

Jak ich sprawdzano?

To była bardzo szczegółowa analiza ich zachowań, postawy i orzecznictwa w PRL. Jedna trzecia z nich to byli na ogół profesorowie. W ten sposób Sąd Najwyższy został tak zdekomunizowany jak żaden inny organ w Polsce. Równocześnie, kiedy przeprowadzano pierwszą lustrację ministrów, posłów i senatorów, to na podstawie tych samych przepisów lustrowano sędziów, prokuratorów i adwokatów. Z tym że adwokaci poddawali się lustracji na własne żądanie. Została więc ujawniona agenturalność.

Żadne komunistyczne złogi nie zostały?

Proszę pani, jeśli ktoś jako młody człowiek orzekał np. 1987 r., to teraz dobiega sześćdziesiątki. Proszę też pamiętać, że sędziom, którzy mieli złą reputację, Krajowa Rada Sądownictwa nie przedłużała prawa do orzekania po ukończeniu pewnego wieku, co dotknęło ponad 600 osób. Załóżmy więc, że takich, którzy orzekali przed 1989 r., jest teraz kilkanaście procent, natomiast jest pytanie, ilu wśród nich jest takich, których orzeczenia budzą abominację. Ja też orzekałem przed 1989 r. A przyszedłem do sądu na aplikację w 1956 r. Czy to znaczy, że jestem komunistycznym złogiem? Wtedy, te ponad 60 lat temu, do sądów przyszła cała fala ludzi bezpartyjnych, pochodzenia inteligenckiego, których rodzice byli w AK. Nie mieliśmy nic z komunizmem wspólnego, nie mieliśmy żadnych partyjnych powiązań. Potem w latach 1980-1981 do Solidarności trafiło około tysiąca sędziów i asesorów.

To był czas, kiedy w Polsce orzekało 4,5 tys. sędziów, a nie tak, jak teraz 10 tys. Byłem w regionie Mazowsze odpowiedzialny za sądową Solidarność. Wtedy nieformalnymi kanałami dotarła do mnie informacja z MSW, że władze chcą zawiesić stan wojenny, bo nie spodziewały się, że będą zapadać tak niskie wyroki. Sądziły, że codziennością będą wyroki 10-letniego pozbawienia wolności. Tymczasem takie były trzy, w tym dwa w marynarce wojennej. Uznały więc, że im się ten stan wojenny nie opłaca, bo ma cały szereg negatywnych elementów dla kraju, a represja jest bardzo niewielka, anemiczna, bardzo mało efektywna. Dla przykładu powiem, że Sąd Wojewódzki pierwszej instancji w Warszawie w okresie stanu wojennego uniewinniał w procesach politycznych co drugiego człowieka. Trzeba pamiętać, że na mój wniosek prezydent Komorowski odznaczył 12 sędziów wysokimi odznaczeniami państwowymi, ponieważ w żadnej sprawie politycznej nie wydali innego wyroku, jak uniewinnienie. Niech sobie to przypomną ci, którzy opowiadają o komunistycznych złogach w sądownictwie, niezlustrowanej kaście sędziowskiej.

To apel do polityków?

Tak, i ich zwolenników.

Do Zbigniewa Ziobry i Patryka Jakiego, ministra i wiceministra sprawiedliwości?

Wiceminister Jaki jest politologiem, nie ma zielonego pojęcia o prawie. Zresztą, nie będę oceniał pana Ziobry i pana Jakiego, zrobi to historia. Natomiast, jeśli pan Jaki ma sprawę w sądzie, złożył wniosek o umorzenie postępowania, sędzia tego wniosku nie uwzględniła, a on na nią krzyczy, grozi jej postępowaniem dyscyplinarnym, to widzę, że to jest mentalność charakterystyczna dla systemu dyktatorskiego, która bywała w Polsce Ludowej. Nigdy nie słyszałem, żeby wiceminister publicznie na sali sądowej ośmielił się krzyczeć na sędziego.

*Adam Strzembosz, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości w latach 1989–1990, I prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1990–1998.