W Berlinie wydarzyła się ogromna tragedia. Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy informację, że pierwszą ofiarą tego haniebnego aktu przemocy był nasz rodak, polski obywatel. Myślami łączymy się w bólu i smutku, w modlitwie z rodziną polskiego zamordowanego kierowcy - powiedziała szefowa rządu.

Poinformowała, że przesłała na ręce kanclerz Niemiec Angeli Merkel kondolencje. Premier zapowiedziała, że we wtorek będzie również rozmawiała telefonicznie z kanclerz Niemiec.

Premier podkreśliła, że Europa musi jednoczyć się w walce z terroryzmem. Europa musi podejmować skuteczne działania, żeby bronić swoich obywateli, to jest nasz obowiązek, to jest obowiązek polityków, to jest obowiązek wszystkich tych, którzy dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa - oświadczyła.