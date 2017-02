- Musimy być gotowi do przyspieszonych wyborów samorządowych – powiedział Schetyna na otwartym spotkaniu z kilkudziesięcioma sympatykami PO.

- Dlatego będziemy walczyć o każdego radnego sejmiku wojewódzkiego, o każdego prezydenta ze 102 prezydentów w miastach prezydenckich po to, żeby powtórzyć wariant z lat 2006-2007. Bo jeżeli zatrzymamy ich (PiS-PAP) w wyborach samorządowych w 2018 r. lub jeżeli będą przyspieszone jesienią 2017 r., to zwiększymy szanse na to, żeby wygrać wybory parlamentarne – powiedział Schetyna.

Podkreślił, że PO musi być i będzie przygotowana do najbliższych wyborów parlamentarnych.

- Opozycja musi być razem, ale chcę też powiedzieć w drugim zdaniu; wszyscy liderzy opozycji, wszyscy parlamentarzyści opozycji, wszyscy politycy opozycji muszą to wiedzieć, nie tylko PO. My jesteśmy największą partią, najbardziej doświadczoną, ale wszyscy muszą wiedzieć, że trzeba być razem i zrobić wszystko, żeby się nie pospierać i nie pokłócić – powiedział Schetyna. Jak dodał, tylko zjednoczona opozycja może pokonać PiS.

Zdaniem Schetyny, do wyborów muszą być gotowe partie polityczne, ale także środowiska obywatelskie, czy ruchy miejskie. - Musimy szukać otwarcia na taki sposób myślenia nawet jeżeli się różnimy i te różnice są poważne. To nie jest ważne, bo się będziemy kłócić później, jak Polska będzie normalnym i demokratycznym krajem, gdzie wszyscy będziemy się czuć, jak u siebie – powiedział szef PO.

- Chcę iść w wariancie wyborczym, który wygra wybory z PiS; nie ma dla mnie ważniejszej rzeczy (…), niż odebrać im władzę, bo zniszczą ten kraj – odpowiedział Schetyna pytany o pomysł na zwycięstwo z PiS.

- My nie jesteśmy i nigdy nie będziemy partią, która powie: oni dają 500 to my 700. My musimy szukać tego pomysłu, my ciągle nad tym pracujemy, żeby dotrzeć do Polaków – dodał przewodniczący PO.

Spotkanie ze Schetyną w Szczecinie było jednym z 20 zaplanowanych tego dnia na Pomorzu Zachodnim spotkań parlamentarzystów PO z mieszkańcami regionu. Politycy tej partii poruszają na nich bieżące wydarzenia polityczne i konsultują jej nowy program „Polska Obywatelska 2.0”.