Jak zwykle, jak należało się spodziewać, doszliśmy do porozumienia we wszystkich zasadniczych kwestiach, przede wszystkim w związku ze stacjonowaniem na flance wschodniej wojsk Stanów Zjednoczonych – powiedział Antoni Macierewicz. – Również jeżeli chodzi o sprawy związane z obroną europejską, mamy takie samo zdanie, podkreślając, by w żadnym wypadku te plany i konieczne współdziałanie nie dublowało i nie wchodziło w jakieś interferencje z działaniami NATO i z dowództwem NATO – mówił.

Mamy świadomość, iż to właśnie NATO jest tym systemem, który gwarantuje nam pokój i bezpieczeństwo – dodał minister.

Poinformował, że ministrowie rozmawiali także o Wyszehradzkiej Grupie Bojowej, która ma zacząć dyżur w 2019 r. – Zleciliśmy sztabom generalnym ustalenie szczegółowej struktury – powiedział.

Dodał, że we wspólnej deklaracji znalazły się także sprawy migracji.