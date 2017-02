Powitanie przed gmachem KPRM rozpoczęło się od odegrania hymnów Niemiec i Polski. W uroczystości ze strony polskiego rządu wzięli udział m.in. szef MSZ Witold Waszczykowski, wiceszef MSZ Konrad Szymański i szefowa gabinetu premier Elżbieta Witek. Premier Beata Szydło i kanclerz Angela Merkel mają rozmawiać m.in. o kwestiach europejskich takich jak obronność, polityka klimatyczna, energetyka i kryzys migracyjny. Szefowa polskiego rządu zapowiadała też, że poruszy z kanclerz Niemiec kwestię poparcia Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej.

O godz. 15.45 kanclerz Niemiec spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Według informacji PAP do rozmowy Merkel z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim dojdzie o godz. 18 w hotelu Bristol. Z inicjatywy niemieckiej dojdzie również do spotkania z liderami PO Grzegorzem Schetyną i PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oba te ugrupowania należą do Europejskiej Partii Ludowej - grupy, do której należy także partia CDU niemieckiej kanclerz.

Kanclerz Merkel ma się ponadto spotkać z przedstawicielami niemieckiej mniejszości. Wizytę zwieńczy kolacja wydawana przez premier Szydło w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich o godz. 19.20.