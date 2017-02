Każda spółka akcyjna, bez wyjątku (łącznie jest ich prawie 10 tys.), będzie musiała posiadać domenę w sieci i na bieżąco ją aktualizować – wynika z projektu przepisów przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort argumentuje, że dzięki temu biznes będzie bardziej przejrzysty.

Obecnie wszystkie dane na temat firm i ich sprawozdania finansowe zamieszczane są w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sięgnąć po nie może każdy, ale jest to w większości przypadków czasochłonne i bardzo niewygodne. Przykład: tylko od początku tego roku wydano 36 numerów MSiG, w których znajduje się ponad 6,5 tys. ogłoszeń. W takim gąszczu akcjonariusz może bardzo łatwo się pogubić i przegapić istotne informacje o swojej spółce. W skrajnych przypadkach kończy się to nawet utratą przez niego wpływu na to, co się dzieje w przedsiębiorstwie.

– Gdyby dane były publikowane bezpośrednio na firmowych stronach, dostęp do nich byłby bezproblemowy. Ograniczone zostałoby ryzyko, że zainteresowany nie dowie się o ważnych rzeczach – argumentuje ministerstwo. I podaje przykład: dzięki nowemu rozwiązaniu bez trudu będzie można sprawdzić, kiedy i gdzie odbędzie się walne zgromadzenie. Z kolei potencjalni kontrahenci łatwo sprawdzą płynność finansową przedsiębiorstwa.

Co cieszy akcjonariuszy, martwi niektóre spółki. Eksperci zwracają uwagę, że rząd zmusi je do wydania pieniędzy na stworzenie witryn służących wyłącznie do celów sprawozdawczych. – Będą zobowiązane do stałej aktualizacji stron, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Dotyczy to także spółek o istotnie ograniczonym akcjonariacie, które nie używają tego kanału do komunikowania się z klientami czy kontrahentami – twierdzi radca prawny Katarzyna Ostrowska.

Niewywiązanie się z nowego obowiązku skończyć się może nawet ograniczeniem wolności. Jak wyjaśnia radca prawny Mariusz Bidziński, obecnie można usłyszeć wyrok za nieprzekazanie sprawozdania finansowego do rejestru. Po wejściu w życie nowych przepisów to samo grozić będzie za nieumieszczenie dokumentu na stronie spółki.

