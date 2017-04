Do sieci trafiło pismo, którego autentyczność, jak informuje RMF FM, zostało potwierdzone przez Kancelarię Prezydenta. Skierowano je do szefa MON, a kopię dostała premier Beata Szydło. Prezydent wylicza w nim "wykaz pism skierowanych przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego do Ministra Obrony Narodowej w okresie od grudnia 2015 r., do października 2016 r., które do tej chwili pozostały bez odpowiedzi".

Andrzej Duda domaga się więc od Antoniego Macierewicza "zajęcia pilnego stanowiska w tej sprawie" i przypomina, że listy szefa BBN mają "szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa państwa.

Sprawę skomentował w "Faktach po Faktach" były premier, Włodzimierz Cimoszewicz. Jego zdaniem, po pierwsze Macierewicz łamie prawo jako szef resortu, który nie odpowiada na korespondencję, niezależnie od kogo ta korespondencja pochodzi. Po drugie, łamie prawo, kiedy nie odpowiada na korespondencję zwierzchnika Sił Zbrojnych, jakim jest prezydent. Po trzecie, łamie wszelkie elementarne obyczaje polityczne i międzyludzkie. Po czwarte, demonstruje swoje lekceważenie dla głowy państwa - powiedział na antenie TVN24 polityk.

Stwierdził też, że prezydent nie powinien w ogóle pisać kolejnych listów do ministra obrony. Jego rozmówcą powinna być dla niego premier. Powinien zwrócić się do niej z żądaniem, by przywołała do porządku swojego podwładnego - podsumował.

To nie pierwszy raz, kiedy Andrzej Duda wysyła pismo do Antoniego Macierewicza. Domagał się ostatnio m.in informacji w sprawie polityki kadrowej.