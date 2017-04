Morawiecki odniósł się na antenie TVN24 do projektu MON, który chce zwiększenia wydatków obronnych z obecnych 2 proc. PKB do 2,5 proc. w 2030 r. i latach następnych. Zapytany, czy jego resort znajdzie na to pieniądze w budżecie, odpowiedział: Tak, ja myślę, że rok po roku stopniowo trzeba podnosić budżet na obronność.

Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych kilka tygodni temu, to tam wyrażano się z ogromnym uznaniem, że jesteśmy jednym tylko z czterech krajów NATO, który wydaje 2 proc. na obronę i 20 proc. z tych 2 proc. na wydatki militarne. Trzeba to utrzymać, podtrzymać, ponieważ to buduje naszą siłę, ale również wzmacnia naszą reputację - mówił Morawiecki.

Dopytywany, czy do 2030 r. uda się podnieść wydatki do ok. 20 mld, odpowiedział: Myślę, że do 2030 r. (...) to będzie to dużo więcej, ponieważ roczny przyrost wydatków na obronę - zakładając załóżmy 3,5 czy 4 proc. wzrost PKB - to będzie w okolicy (...) nawet kilkunastu miliardów.

Wicepremier dopytywany czy już w przyszłorocznym budżecie będzie więcej pieniędzy na obronność, odparł: W przyszłorocznym budżecie będzie na pewno, o co najmniej dwa, może nawet trzy miliardy więcej na obronność.

Projekt zmian w ustawach, przygotowany przez MON, zakłada stopniowe zwiększanie wydatków obronnych z obecnych 2 proc. PKB do 2,5 proc. w 2030 r. i latach następnych oraz zwiększenie maksymalnej liczebności wojska do 200 tys. żołnierzy, w tym 130 tys. zawodowych.

Przewiduje on, że maksymalna liczebność Wojska Polskiego będzie wynosiła nie więcej niż 200 tys. stanowisk etatowych żołnierzy. W tej liczbie nie więcej niż 130 tys. będzie przewidziane dla żołnierzy zawodowych. Obecnie liczebność wojska jest określona na maksymalnie 150 tys. żołnierzy. Ustawa mówi ponadto, że nie mniej niż połowa stanowisk jest przeznaczona dla żołnierzy zawodowych, z czego nie więcej niż jedna trzecia dla oficerów (ten przepis ma zostać zastąpiony wspomnianą regulacją o 130 tys. żołnierzy zawodowych).

W piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych oraz Prawa o Zamówieniach Publicznych.