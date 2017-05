W biurze Nowoczesnej w Lublinie odbyła się zakrapiana impreza. Wirtualna Polska dotarła do nagrania z niej.

Na filmie widać działaczy młodzieżówki Nowoczesnej. W tle można zobaczyć banner partii, a z głośników leci bogata w wulgaryzmy muzyka Liroya. Według informatora portalu, impreza odbyła się w styczniu w biurze poselskim Nowoczesnej w Lublinie.

Film z imprezy

To nie było biuro partii, tylko mój prywatny lokal - zapewniał w rozmowie z WP Daniel Olech, były już szef młodzieżówki Nowoczesnej w Lublinie. - Przyjacielowi urodziło się dziecko, postanowiliśmy to uczcić - relacjonuje. Tłumaczy też, skąd na imprezie działaczy Nowoczesnej wzięła się muzyka posła Kukiz '15. - To było kilka dni przed akcją ws. medycznej marihuany, którą planowaliśmy razem z działaczami Kukiz '15, ale się wycofali - mówi Daniel Olech.

Jednak, jak pisze WP, porównując nagranie z imprezy i zdjęcia z otwarcia biura poselskiego posła Zbigniewa Gryglasa, widać, że to to samo pomieszczenie.

Nie miałem takiej wiedzy, ale na pewno to wyjaśnię - deklaruje w rozmowie z WP Zbigniew Gryglas. - To niedopuszczalne, bo biuro służy tylko i wyłącznie do celów pracy poselskiej i partyjnej. Wyciągnę konsekwencje - dodaje.