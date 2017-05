W środę Sąd Najwyższy uznał, że prezydenckie prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. SN odpowiadał na pytanie prawne, związane z ułaskawieniem w 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA.

Prawo łaski, jako uprawnienie prezydenta RP określone w konstytucji, może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu (osób skazanych) - głosi uchwała SN. Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych - wskazał SN w uchwale.

Budka ocenił w środę, że uchwała SN jest potwierdzeniem bezprawnego działania prezydenta RP. Zdaniem SN prezydent RP nie miał prawa ułaskawić Mariusza Kamińskiego i innych osób, które nie został prawomocnie skazane. To otwiera konieczność osądzenie prawomocnego tych osób. To również pokazuje, że narracja prezydenta Dudy o niełamaniu konstytucji mija się z prawdą - mówił polityk PO na konferencji prasowej we Wrocławiu.

Jego zdaniem prezydent po raz kolejny złamał konstytucję. W tym przypadku ułaskawiając osobę i osoby, co do których nie miał prawa na takie działanie - mówił wiceszef PO.