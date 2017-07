Prezydent ma formalnie czas do piątku, ale według informacji portalu 300Polityka.pl, otrzymał już dokumenty do weta.

Decyzja prezydenta ma być gestem wobec samorządowców, którzy namawiali go do mocnego wejścia i zablokowania zmian podważających pozycję samorządów.

Zmiany w RIO to jedna z najbardziej kontrowersyjnych inicjatyw w tej kadencji parlamentu. W powszechnej opinii, gdyby nowelizacja weszła w życie, dałaby PiS-owi możliwość usunięcia ze stanowiska niemal każdego prezydenta, wójta czy burmistrza miasta i otworzyła drogę do "wstawiania" w jego miejsce komisarza. Nowela trafiła do prezydenta pod koniec czerwca.

Będzie to pierwsze weto prezydenta Dudy w tej kadencji Sejmu.

Rzecznik rządu: Wierzymy, że prezydent podpisze nowelizację ustawy o RIO

W tym momencie nie ma jeszcze decyzji żadnej, nie wiemy czy prezydent podpisze, czy zawetuje - powiedział w środę PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Czekamy na decyzję prezydenta w tej sprawie, wierzymy, że ustawa zostanie podpisana, bo to dobra ustawa, która ma służyć samorządom. Ma przyczynić się do większej przejrzystości, jeśli chodzi o finanse publiczne w samorządach - dodał rzecznik rządu.