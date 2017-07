Zapytany o relacje między premier Szydło a prezydentem Dudą stwierdził, że są takie jakie powinny być w normalnym systemie władzy. Pani premier spotykała się z prezydentem tuż po jego wecie. Czasem pojawią się różnice, ale jestem przekonany, że wciąż mamy wspólny cel, czyli przeprowadzenie odczuwalnej dla zwykłych obywateli dobrej zmiany w Polsce, którą zapowiedzieliśmy przed dwoma laty - dodał Paweł Szefernaker.

W dalszej części wywiadu odniósł się tego, co działo się w internecie podczas protestów przeciwko reformie sądownictwa. Pojawiły się tysiące lajków i komentarzy, które - jak twierdzą niezależni eksperci monitorujący media społecznościowe - miały pochodzenie zagraniczne, a ruch w sieci generowały konta zaangażowane w brexit, wybory w USA i nieudaną próbę puczu w Turcji - mówił Szefernaker. Zdaniem ministra niepokojące jest także to, że branża reklamowa udzieliła wsparcia protestującym, ponieważ są to firmy, które publicznie zadeklarowały swoją pomoc opozycji, a które podczas rządów PO i PSL czerpały korzyści z intratnych kontraktów w spółkach Skarbu Państwa.

Z monitoringu internetu wyłania się ponury obraz, z którego wynika, że na typowym dla demokracji sporze pojawiła się trzecia strona, która chciała ugrać swoje interesy. Żyjemy w czasach, w których cyberprzestrzeń jest kolejnym polem walki o bezpieczeństwo państwa. To przecież jedna z konkluzji zeszłorocznego szczytu NATO w Warszawie - powiedział.