Jak informuje "Gazeta Wyborcza", w lipcu poseł PiS Paweł Ołdakowski wystąpił do MSZ z pytaniem, czy i jakie działania zostaną przedsięwzięte w sprawie uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. W opinii Ołdakowskiego rząd PRL nie miał "legitymacji społecznej" by zrzekać się roszczeń wobec naszego zachodniego sąsiada. Co ważne, pytanie to zostało zadane jeszcze przed podjęciem na dobre przez PiS tematu reparacji wojennych.

W odpowiedzi wiceminister Marek Magierowski przypomina, że zgodnie z deklarację poczdamską z 1945 r. reparacje dla Polski mają być wypłacane wraz z reparacjami dla ZSRR. Z całości uzyskanej kwoty rząd naszego wschodniego sąsiada miał nam przekazywać 15 proc. Jednak sprawy przybrały inny obrót, kiedy w 1953 r. rząd ZSRR zrzekł się zadośćuczynienia finansowego od NRD. Podobną deklarację dzień później wystosował rząd w Warszawie, ale zrzekł się w niej roszczeń wobec całych Niemiec.

Niezależnie od współczesnych ocen tego faktu, w przeważającej części polska doktryna skłania się ku stanowisku, że oświadczenie z 1953 r. stanowi wiążący jednostronny akt Państwa Polskiego – podmiotu prawa międzynarodowego – podkreślił w swojej odpowiedzi wiceszef MSZ.

W swoim piśmie Magierowski przypomniał również, że już w 2004 r. Sejm podjął uchwałę, która miała zobowiązać polski rząd do starania się o odszkodowania wojenne. Jednak ówczesny rząd Marka Belki nie zastosował się do niej, powołując się na prawomocność polskiego oświadczenia z 1953 r. Jak podkreślił wiceminister "stanowisko polskiego rządu nie uległo zmianie od 2004 r.".

Pomimo takiego stanowiska prezentowanego przez MSZ, co innego mówił jego szef Witold Waszczykowski, który podczas wystąpienia w TVP oznajmił, że decyzję podjętą przez rząd PRL można podważyć, bo "nie do końca wiadomo, czego się zrzeczono".

Ołdakowski liczy jednak, że pomimo odpowiedzi, która wyklucza staranie się o odszkodowanie od strony niemieckiej, rząd RP jeszcze zmieni nastawienie i usłucha "głosu społeczeństwa".