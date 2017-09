Zupełnie otwarcie powiedziałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, iż nie widzę żadnych przesłanek, przy ustabilizowanym systemie politycznym, do tego, by wprowadzić w Polsce system prezydencki - mówi w rozmowie z "Gazetą Polską" prezes PiS, Jarosław Kaczyński - informuje niezalezna.pl. Zawsze tworzy on ryzyko, iż osoba bez odpowiedniego doświadczenia politycznego, bez umiejętności, a czasem – może się tak zdarzyć, tylko proszę nie odnosić tego do pana Andrzeja Dudy - człowiek złej woli uzyska bardzo dużą władzę, i to bez realnej kontroli - dodał.

Prezes PiS spotkał się z prezydentem przy okazji rozmów w sprawie reformy sądownictwa i projektów ustaw, które Andrzej Duda przekazał do Sejmu.