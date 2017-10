1. Jarosław Kaczyński jest gwarantem jedności obozu Zjednoczonej Prawicy

Gościem konwencji był prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Bardzo dziękuje panie prezesie, że jest pan dzisiaj z nami nie tylko dlatego, że jest pan architektem tego dziejowego, historycznego zwycięstwa "dobrej zmiany", obozu patriotycznego. Zwycięstwa podwójnego, bo przecież po pierwsze prezydenckiego, a później parlamentarnego - powiedział lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

2. Zjednoczona Prawica to wielki sukces

Ziobro podkreślił, że dwa lata temu Solidarna Polska zdecydowała się połączyć z PiS i Polską Razem, tworząc Zjednoczoną Prawicę, by „dać nadzieję Polakom na lepsze życie”. Minister sprawiedliwości przypomniał, że 16 listopada minie połowa kadencji rządu. - To był sukces. Oczywiście wiele jeszcze pozostało nam do zrobienia, wiele jeszcze zapewne moglibyśmy zrobić lepiej, ale z całą pewnością możemy powiedzieć już dziś z perspektywy tego czasu jako politycy Zjednoczonej Prawicy, że mamy powody, żeby dzielić się też sukcesem – powiedział.

3. Nie ulegniemy dyktatowi w sprawie islamskich imigrantów

Minister sprawiedliwości podkreślił, że zgodnie z wartościami chrześcijańskimi polski rząd będzie pomagał ofiarom wojny m.in. w Syrii, jednak ta pomoc – jak dodał - "nie może być związana z naiwnością". Jak podkreślił, rząd będzie bronił Polskę przed zagrożeniami wynikającymi z terroryzmu. - Nie będziemy ulegać dyktowanej, niekoniecznie szczerymi intencjami presji wprowadzania na teren Polski tysięcy, w perspektywie setek tysięcy, islamskich imigrantów, którzy nie zawsze niosą ze sobą pokój i szacunek dla wartości, które wyznajemy i szanujemy i których jesteśmy gotowi bronić – podkreślił lider SP.

4. Walka z wielką, aferalną przestępczością VAT-owską

Prezes Solidarnej Polski wskazywał też, że gdy objął funkcję prokuratora generalnego jako jeden z priorytetów potraktował sprawy "z wielką, aferalną przestępczością VAT-owską". - Naszą decyzją było powstanie (...) specjalnych oddziałów śledczych w ramach prokuratur regionalnych, powołanie specjalnego departamentu w prokuraturze krajowej ds. nadzoru nad przestępczością gospodarczą – przypomniał, dodając, że rząd zaostrzył też kary dla aferzystów finansowych.- To przynosi efekty – przekonywał. Jak dodał, gdyby nie uszczelnienie poboru VAT, "pewnie nie byłoby być może tych środków potrzebnych na 500 plus i inne ważne programy społeczne".

5. Państwo musi stać zawsze po stronie prawa, a nie bezprawia

Ziobro wyliczał zmiany prawne, które wprowadzono w ciągu blisko dwóch ostatnich lat. Jak mówił, udało się zaostrzyć kary dla pedofilów i wprowadzić ich rejestr. - Pedofile mają powód się bać, a osoby, które mają dzieci, mają powód, by wierzyć, że państwo nie zawiedzie wtedy, kiedy pedofil znajdzie się w ich otoczeniu - powiedział Ziobro. Minister zwracał także uwagę na zmiany przepisów zmierzających do rozszerzenia granic obrony koniecznej. Kolejną wymienioną przez niego zmianą są przepisy związane konfiskatą rozszerzoną. - Przejmujemy mienie ukradzione przez złodziei, przekazane na osoby trzecie. Możemy skutecznie to robić właśnie dzięki tej zmianie - powiedział Ziobro. Minister mówił także o programie pracy dla więźniów. Ziobro wymienił również inne projekty, które są na etapie zaawansowanych prac parlamentarnych, a wśród nich ustawy: antylichwiarską, o syndykach, ustawę komornikach, oupadłości konsumenckiej.