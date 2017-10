Jaki podczas sobotniego briefingu prasowego przed siedzibą resortu sprawiedliwości, skrytykował też polityków Platformy, że - jak powiedział - na swojej konwencji samorządowej w Łodzi nie poruszali tematów ważnych dla lokalnych społeczności.

- To jest konwencja samorządowa? A on mówił (Grzegorz Schetyna - PAP) o euro, mówił o spółkach skarbu państwa, o OFE. Czy to jest konwencja samorządowa, czy to są tematy samorządowe, czy to jest zakres uprawnień samorządu? To pokazuje jak bardzo PO nie rozumie jednostek samorządu terytorialnego - stwierdził wiceminister.

Polityk nazwał też konwencję PO "wielką porażką". - Ci ludzie chcą mówić o samorządach, a nie potrafią się rozliczyć z najbardziej haniebnego procederu III Rzeczpospolitej, to znaczy z czyszczenia kamienic - procederu, który rozwinął się właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej - powiedział i dodał, że w Łodzi "zabrakło symbolu rządów Platformy w samorządach, czyli czyściciela kamienic".

- Czyszczenie kamienic to jest ten obrazek, który zostanie po samorządowych rządach PO i do tego również nie było żadnego odniesienia (...) Nowe hasło PO, to nie jest wcale "totalna opozycja", to nie jest wcale "totalna propozycja", tylko to jest "totalny wstyd". Pan Grzegorz Schetyna dlatego opowiadał o euro, dlatego opowiadał o aborcji, z taką charyzmą czyściciela kamienic - właśnie dlatego, że wstydzi się tych rządów - podkreślił.