124 mln zł wydane przez PFR zapewnią funduszowi 24 proc. udziałów WB Electronics, ożarowskiej grupie produkującej m.in. bezzałogowce. Te pieniądze wraz z pozyskanymi ostatnio środkami z obligacji (80 mln zł) mają pozwolić na przyspieszenie rozwoju firmy. – Chcemy wspierać rozwój nowoczesnego przemysłu obronnego w Polsce – mówił podczas podpisania umowy Paweł Borys, prezes PFR. – Liczymy, że spółka będzie się rozwijać z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. - Te środki przeznaczymy głównie na rozwój w sektorze cywilnym – zapowiadał z kolei Piotr Wojciechowski prezes i udziałowiec WB Electronics.

Ta transakcja jest nietypowa z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, państwo inwestuje w prywatną firmę, która nie jest startupem, ani nie potrzebuje finansowej kroplówki by uniknąć bankructwa. PFR inwestuje w działające, od zawsze prywatne, przedsiębiorstwo, które posiada produkty eksportowe - to znaczy Fundusz widzi w tym szanse zarobku. Dotychczasowe inwestycje PFR miały stopę zwrotu ok. 15 proc., tak więc można na to patrzeć jako na inwestycję (głównie) z powodów biznesowych.

Drugi aspekt jest znacznie ciekawszy, ponieważ dotyczy rozpychania się łokciami przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Warto pamiętać, że jedną z pierwszych decyzji rządu Beaty Szydło było przekazanie nadzoru nad polską państwową zbrojeniówką zrzeszoną w Polskiej Grupie Zbrojeniowej z ministerstwa skarbu do ministerstwa obrony narodowej. Antoni Macierewicz uczynił z tego podmiotu swoje udzielne księstwo (krótko pracował tu m.in. Bartłomiej Misiewicz) i zamówienia z MON, o ile jest to tylko możliwe, stara się kierować właśnie do PGZ. Jeden ze stosowanych argumentów: PGZ należy do państwa. Sygnałów, że obecnemu kierownictwu resortu z największym prywatnym polskim producentem zbrojeniowym jest nie po drodze, było wiele. Choćby anulowanie postępowań na bezzałogowce czy system zarządzania polem walki, w których WB Electronics miało duże szanse na wygranie.

Teraz właściciele WB niejako uciekają spod topora ministra Macierewicza, (którego ludzie starali się blokować objęcie udziałów w WB przez PFR) pod parasol ochronny ministra Morawieckiego, a śmiałe wizje tego, że to kontrolowana przez ministra obrony PGZ przejmie prywatnego producenta można odłożyć do lamusa.

Warto też zwrócić uwagę na to: prezes Wojciechowski mówił, że w związku z nowym inwestorem, firma będzie poszerzać swoje portfolio produktowe na rynku cywilnym. Jednak trudno się nie spodziewać, by objęcie udziałów przez Skarb Państwa nie miało wpływu na odblokowanie nowych zamówień państwowych dla tej spółki. Wydaje się, że uprzywilejowana pozycja kontrolowanej przez Macierewicza Polskiej Grupy Zbrojeniowej właśnie została podkopana.