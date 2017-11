Jak dodał, rząd PiS stara się rozwijać gospodarkę, by powstrzymać emigrację zarobkową.

- Przez ostatnie osiem lat z Polski wyjechało dwa mln ludzi. To nie tylko brak rąk do pracy, to również, tragedie polskich rodzin. Swoją polityką chcemy naprawić błędy III Rzeczpospolitej - stwierdził Mateusz Morawiecki.