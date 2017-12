We wtorek po południu komisja badająca reprywatyzację Noakowskiego 16 zaczęła przesłuchanie A. Waltza jako strony postępowania. W oświadczeniu, złożonym na początek przesłuchania, Waltz mówił, że 11 października 2006 r. podpisano protokół przejęcia od miasta kamienicy przez spadkobierców, a niedługo potem umowę o oddaniu im gruntu w użytkowanie wieczyste. Zaraz potem podpisano umowę przeniesienia własności ze spółką Fenix. W październiku 2006 r. mój związek ze sprawą kamienicy Noakowskiego 16 został zakończony - podkreślił.

Szef komisji Patryk Jaki pytał Waltza o jego relacje z Romanem Kępskim - mężem jego ciotki Haliny. Waltz odpowiedział, że jego rodzina miała dość luźne relacje z państwem Kępskimi; spotykali się zazwyczaj na Święta.

Waltz zeznał, że był przesłuchiwany przez milicję w latach 70., bo Roman Kępski prowadził tzw. inicjatywę prywatną. Według Waltza była jakaś sprawa, a przesłuchujący usiłowali wydobyć, co wiem o sprawach, o których nie miałem pojęcia. Nie pamiętał, jakich odpowiedzi udzielał. Zapewnił zarazem, że w tym przesłuchaniu nie pojawiła się kwestia pozyskiwania nieruchomości przez Kępskiego.

Spytany przez Jakiego, czy uważa że Kępski to prawowity spadkobierca Noakowskiego 16, Waltz odparł: Ja opieram się na dokumentach, które dostarczył mi Ratusz i urzędnicy prezydenta (Lecha) Kaczyńskiego; nie znam żadnych innych dokumentów. Nie mam podstaw żeby w nie nie wierzyć - dodał. Na pytanie czy Kępski wiedział o fałszerstwie najważniejszego dokumentu ze sprawy, Waltz odparł: On od 1999 r. nie żyje. Dopytywany przez Jakiego o Kępskiego, Waltz odpowiedział: Ja nie odpowiadam, jakiego męża wybrała sobie moja ciotka.

Szef komisjpytał Waltza, czy on lub ktoś ze spadkobierców zaglądał do księgi hipotecznej. Sprawę prowadził mój adwokat i może on zaglądał, ja chciałem sprawę doprowadzić do końca - odpowiedział. Dopytywany, czy był informowany o domniemaniu fałszerstwa, Waltz podkreślił, że nie jest prawnikiem. Wydaje mi się, że adwokat działał na podstawie dokumentów, które otrzymał z ratusza - zaznaczył.

"Informację o tym, że jest ewentualność popełnienia przestępstwa, czy nieprawidłowości było zgłaszane do wszystkich możliwych organów - mówił Waltz. Jak dodał, jako osobabiorąca udział w postępowaniu nie otrzymał żadnych dokumentów z żadnych instytucji, że była jakaś nieprawidłowość.

Szef komisji przypomniał, że w księdze hipotecznej znalazł się wpis o nieprawidłowościach. Przytoczył artykuły w mediach, w których znalazły się wypowiedzi Andrzeja Waltza i gdzie znalazły się dokumenty m.in. o sfałszowaniu aktu notarialnego, czy tytuł wykonawczy nałożony na Leona Kalinowskiego. Co musiałoby się pojawić, żeby pan uznał, że ten akt notarialny został sfałszowany? - pytał Jaki. Waltz odpowiedział, że oczekiwałby od administracji państwowej formalnych dokumentów, które będą mi wysłane. Waltz zaznaczył, w mediach są publikowane różne dokumenty i ja nie wiem czy one są prawdziwe czy nie.

Jaki dopytywał Waltza, czy gdyby dostarczył mu zaraz odpis aktu wykonawczego świadczącego o tym, że Leon Kalinowski sfałszował akt notarialny, na podstawie którego linia dziedziczenia doszła do pana, to wtedy odda pan te pieniądze?. Waltz w odpowiedzi zapytał: ale na jakiej podstawie?. Nie jestem prawnikiem i nie potrafię ocenić, czy dokument, który pan mi przedstawia jest prawdziwy lub fałszywy - mówił.

A gdybym przedstawił panu wyrok prawomocny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z którego by wynikało, że Leon Kalinowski wraz z grupą fałszowali akty notarialne dotyczące Noakowskiego, czy pan wtedy oddałby pieniądze w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem? - dopytywał szef komisji. Waltz odpowiedział: powinno być przeprowadzone postępowanie, w wyniku którego jest wyrok dotyczący do mojej osoby. Dodał, że oczekuje, że organy państwa będą postępowały zgodnie z prawem.

Jaki zapytał Waltz, czy uważa, że gdyby ponad wszelką wątpliwość została wyjaśniona sprawa Noakowskiego 16, czy należałoby oddać pieniądze. Jeżeli otrzymam taką decyzję administracyjną - tak - powiedział Waltz.

Przed wojną właścicielami Noakowskiego 16 były osoby pochodzenia żydowskiego, które zginęły w czasie II wojny światowej. W 1945 r. Leon Kalinowski, wraz z Leszkiem Wiśniewskim i Janem Wierzbickim, zaczął posługiwać się w warszawskich urzędach antydatowanym na czas sprzed wojny pełnomocnictwem właścicieli do dysponowania przez niego ich nieruchomością; miał on sfałszować akt notarialny i wypisy z niego. Dzięki temu Kalinowski sprzedał kamienicę Romanowi Kępskiemu i Zygmuntowi Szczechowiczowi.

Potem okazało się, że wojnę przeżyła Maria Oppenheim, żona jednego z dawnych właścicieli, która wykazała oszustwo. Pod koniec lat 40. Kalinowski został skazany na więzienie. Sąd unieważnił też wtedy pełnomocnictwa, którymi się posługiwał.

Po wydaniu "dekretu Bieruta", Kępski i Szczechowicz wszczęli - jako pokrzywdzeni przez dekret - postępowanie o ustanowienie prawa własności czasowej gruntu pod kamienicą, czego odmówiono im w 1952 r. W 2001 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło orzeczenie z 1952 r. W 2003 r. prezydent m.st. Warszawy ustanowił prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz kilkunastu spadkobierców Kępskiego i Szczechowicza, w tym - Andrzeja Waltza i jego córki. 91 proc. udziału kamienicy nabyła od nich Fenix Group. Według mediów, rodzina Gronkiewicz-Waltz miała na tym zarobić 5 mln zł.