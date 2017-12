O tym, że spotkanie odbędzie się poinformowano w środę wieczorem. Z inicjatywą wyszedł prezydenta Andrzeja Dudy. Spotkanie zaplanowano na czwartek na godz. 9.30. W tym samym czasie w Sejmie ma trwać debata nad wotum nieufności dla rządu premier Szydło.

Z inicjatywy Prezydenta @AndrzejDuda, dziś ok. godz. 9:30, odbędzie się spotkanie, w którym będą uczestniczyć Premier @BeataSzydlo i Prezes @pisorgpl Jarosław Kaczyński. — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 7 grudnia 2017

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do władz PiS, spotkanie dotyczy m.in. rekonstrukcji rządu. Dyskusja na ten temat trwa już od dwóch miesięcy. Z ostatnich doniesień wynika, że obecną szefową rządu miałby zastąpić Mateusz Morawiecki. Niektórzy dziennikarze zastanawiają się, czy czwartkowe spotkanie nie jest pożegnalnym i tym, na którym premier Szydło złoży dymisję a prezydent Duda powierzy prezesowi PiS misję tworzenia rządu.

Kosiniak-Kamysz: Prezydent ewidentnie wchodzi do gry ws. rekonstrukcji rządu

Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany w TVN24 o inicjatywę prezydenta, stwierdził, że "trudno sobie wyobrazić, żeby podczas debaty o odwołaniu rządu nie było premiera na sali".

Zdaniem lidera ludowców spotkanie u prezydenta "ma ustawić techniczne warunki gry związane z wymianą premiera, bo to prezydent, po złożeni dymisji, jeżeli by do niej doszło, desygnuje nowego premiera". - Prezydent chce być w grze, ewidentnie wchodzi do gry. Do tej pory stał z boku w sprawie rekonstrukcji - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Mazurek: Myślę, że zapadną te decyzje, które nurtują obserwatorów sceny politycznej

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek potwierdziła na briefingu prasowym w Sejmie, że w czwartek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Poinformowała, że weźmie w nim udział szef PiS Jarosław Kaczyński. Według Kancelarii Prezydenta na spotkaniu będzie też premier Beata Szydło.

- Temat, jak sądzę (...) będzie dotyczył sytuacji bieżącej - powiedziała Mazurek. Przypomniała też, że w czwartek po południu zbierze się Komitet Polityczny partii; po nim odbędzie się posiedzenie klubu PiS. - Myślę, że zapadną te decyzje, które nurtują obserwatorów sceny politycznej. (Wydamy) komunikat dotyczący tego, w jakim zakresie ewentualnie będziemy dokonywać zmian - mówiła rzeczniczka PiS.

Zapytana, czy premier Beata Szydło poda się do dymisji, odparła: "Tego nie wiem". - Jeśli będzie zmiana premiera ona będzie wynikała z tego, że nowe zadania przed nami i do realizacji tych zadań będziemy dobierać kadry - dodała Mazurek.

Jak mówiła "są potrzebni ci, którzy będą na pierwszej linii frontu odpierać - równie skutecznie, jak premier - ataki" - wskazała rzeczniczka PiS.

Dokonanie zmian w rządzie premier Beata Szydło zapowiedziała pod koniec października; nie podała, kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział później, że rekonstrukcja Rady Ministrów będzie miała charakter strukturalny.

Kaczyński mówił w połowie listopada, że rekonstrukcja rządu pewnie będzie troszkę odłożona w czasie, bo premier zaproponowała interesujące zmiany strukturalne. Według Kaczyńskiego, "ostateczne decyzje, co do personaliów" będą "podjęte w ciągu stosunkowo niedługiego czasu, ale pewnie dowiemy się o nich w grudniu".