- Jestem człowiekiem honoru, dlatego złożyłem pisemnie rezygnację z immunitetu - powiedział dziennikarzom senator.

Na pytanie, jak ocenia zawieszenie go w prawach członkach PiS, odparł: - Ja uważam, że decyzja jest słuszna do momentu wyjaśnienia przeze mnie wszystkich spraw.

- Jeżeli jest cokolwiek do wyjaśnienia, to muszę wyjaśnić do końca i ja nie polemizuję z decyzją - podkreślił.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek pięć osób podejrzewanych o korupcję, m.in. syna senatora PiS Stanisława Koguta - Grzegorza. Biuro podejrzewa ich o przyjmowanie korzyści majątkowych na łączną kwotę 1 mln 170 tys. zł.

Później pojawiła się informacja, że Prokuratura Krajowa skieruje do marszałka Senatu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta; w razie jej uzyskania senator PiS usłyszy zarzuty w sprawie trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym.

We wtorek rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała PAP, że w związku z informacjami, które pojawiły się w sprawie senatora Stanisława Koguta, zapadła decyzja o jego zawieszeniu w prawach członka partii.