Prezydent Andrzej Duda odwołał we wtorek z funkcji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Zastąpił go dotychczasowy szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniliście Polskę i zmieniliście armię - mówił Macierewicz zwracając się do generałów, oficerów i żołnierzy, podczas uroczystości przekazania obowiązków Mariuszowi Błaszczakowi.

Dlatego, że zaczęliście zmieniać armię, mogła się także zmieniać Polska. Po raz pierwszy od dziesięcioleci Polacy mogli powiedzieć, że czują się bezpieczni, że są dumni ze swojej armii, że są dumni ze swoich córek i synów, braci i sióstr, które noszą mundury Wojska Polskiego - podkreślił b. szef MON.

Podnieśliście głowy Polaków, sprawiliście, że bezpieczeństwo, duma, honor, przestały być pustym frazesem, pustym hasłem, zastępczym narzędziem propagandowym i zaczęły stawać się treścią naszego życia narodowego - dodał Macierewicz.

Jak mówił, wysiłek, który został podjęty w ostatnich dwóch latach, „jest godny najwyższego szacunku i podziękowań". Przed uroczystością na dziedzińcu MON, odegrano hymn narodowy.

Macierewicz: WOT uczyniły polską armię kompletną, związaną na śmierć i życie z narodem

Stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej uczyniło polską armię kompletną, związaną na śmierć i życie z narodem, z niego czerpiącą siłę i swoje możliwości działania - powiedział we wtorek dotychczasowy minister obrony Antoni Macierewicz.

Przez dziesiątki lat o naszej rzeczywistości decydowali zaborcy, decydował strach i konieczność przełamywania tego strachu, tak jak czynili to żołnierze niezłomni, tak jak czynili to romantycy, tak jak czynili to Polacy w kolejnych zrywach - mówił Macierewicz podczas uroczystego przekazania urzędu nowemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi.

Macierewicz przekonywał, że ten strach determinował także wybory polityczne. To dlatego taka długa była droga obozu patriotycznego do tego, by władza w Polsce należała do narodu. To dlatego tak długo PiS musiało wciąż powtarzać, że prawdziwym gospodarzem tej ziemi są Polacy i tak musi zostać na zawsze" - podkreślił.

Podjęliście wielki wysiłek także zmiany całej armii. Wszyscy wiemy, że nie było łatwo sprostać temu wyzwaniu, jakim było stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej; wiemy jak wielkie trzeba było przełamać obawy, niepewności, ale także sprzeciwy. Ale to właśnie ta zmiana uczyniła polską armię wreszcie kompletną, związaną na śmierć i życie z narodem, z niego czerpiącą siłę i swoje możliwości działania - powiedział Macierewicz, zwracając się do żołnierzy.

Podkreślił, że nawet "najlepsza broń nie pozwoli obronić ojczyzny, jeśli nie będzie ducha walki i gotowości poświęcenia życia".