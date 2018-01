Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to jeden z elementów realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Plan został określony. Mamy 22 miesiące do kolejnych wyborów. Wiemy jasno co przed nami stoi. Mamy zwiększać poziom inwestycji, mamy zwiększać poziom innowacyjności, mamy zwiększać wydatki na badania i rozwój - powiedziała Emilewicz.

Mamy przede wszystkim deregulować rynek w taki sposób, aby polskim małym i średnim przedsiębiorcom w Polsce prowadziło się dobrze działalność gospodarczą - dodała.

Emilewicz powiedziała, że kierowany przez nią resort będzie starał się to robić w taki sposób, aby ci, którzy są poza granicami Polski chcieli wrócić do kraju i otworzyć tutaj swoją działalność gospodarczą.