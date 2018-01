Wicepremier, minister nauki oraz szef ugrupowania Porozumienie Jarosław Gowin powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej w Zakopanem, że kiedyś razem z Gutem-Mostowym współpracował przez wiele lat w Platformie Obywatelskiej, współtworząc tak zwany konserwatywny nurt tej partii.

- Bardzo się cieszę, że dzisiaj nasze drogi łączą się ponownie. Andrzej Gut-Mostowy jest tutaj na Podhalu i w całym okręgu nowosądeckim ikoną konserwatyzmu i zarazem ikoną postawy wolnorynkowej. Nasze ugrupowanie jest płaszczyzną spotkania się wszystkich ludzi, dla których w sprawach światopoglądowych ważne są takie wartości jak: rodzina, patriotyzm, silna obecność wiary. Natomiast w sprawach gospodarczych zdecydowanie stawiamy na prywatną przedsiębiorczość, wolny rynek i niskie podatki – mówił Gowin.

Wicepremier podkreślił, że cieszy go fakt, iż Gut-Mostowy docenia działania rządu na rzecz przedsiębiorców.

- Rzeczywiście przyjęta konstytucja dla biznesu to jest szansa na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego i rozwoju wielu zwłaszcza małych firm. Nie zapominamy też o tych średnich i dużych przedsiębiorcach. Wkrótce premier Morawiecki i minister Emilewicz przedstawią kolejne propozycje adresowane do przedsiębiorców – zapowiedział Gowin.

Andrzej Gut-Mostowy obejmuje funkcję prezesa okręgu nowosądecko-podhalańskiego Porozumienia i rozpocznie budowę struktur tego ugrupowania. Zadaniem Gowina na Podhalu i na ziemi sądeckiej "to bardzo optymistyczny prognostyk przed nadchodzącymi wyborami zarówno samorządowymi jak i parlamentarnymi".

- Zjednoczona prawica pójdzie do tych wyborów razem, ale równocześnie bardzo ważne jest, żebyśmy rozszerzyli się na kolejne wartościowe osoby takie jak Andrzej, na kolejne wartościowe środowiska. Jestem przekonany, że w 2019 roku będziemy w stanie powalczyć o ponowne samodzielnie sprawowanie władzy w Polsce – zakończył.

Gut-Mostowy zaznaczył, że swój akces do Porozumienia zgłosił z przyczyn programowych i światopoglądowych.

- Sprawy światopoglądowe i gospodarcze były zasadniczymi motywami, z którymi nie zgadzałem się, będąc w Platformie Obywatelskiej. Ostatnie wyrzucenie trzech posłów z tej partii, ale przede wszystkim nałożenie dyscypliny światopoglądowej, było absolutnie dla mnie nie do zaakceptowania. Pewien proces przesuwania się Platformy Obywatelskiej w lewo obserwowałem już od kilku lat – mówił Gut-Mostowy.

Skrytykował także posunięcia PO w sprawach przedsiębiorczości. - Obserwowałem jak toczy się proces legislacyjny nad Prawem dla przedsiębiorców i byłem bardzo niemile zaskoczony stanowiskiem Platformy Obywatelskiej podczas piątkowego głosowania, kiedy w sejmie posłowie PO byli, jako jedyny klub głosujący, przeciwko Prawu dla przedsiębiorców. Są to w końcu sprawy istotne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność czyli np. zwolnienie z ZUS-u – wyliczał.

Andrzej Gut-Mostowy to zakopiański przedsiębiorca - właściciel restauracji i innych nieruchomości, współwłaściciel hotelu w mieście pod Giewontem. Był posłem na sejm V, VI i VII kadencji. W latach 1995-1998 był radnym miasta Zakopane, a później do 2005 r. pełnił mandat radnego sejmiku województwa małopolskiego. W wyborach w 2005 r. uzyskał mandat posła na sejm z listy PO, startując z okręgu nowosądeckiego i sprawował tę funkcję do 2015 r. W ostatnich wyborach nie został ponownie wybrany na tę funkcję. Gut-Mostowy pełnił również stanowisko wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej regionu Małopolskiego.