Mieszkania w Siedleminie zlokalizowane są w odległości 5 km od Jarocina. Osiedle ma charakter trzykondygnacyjnych szeregowców liczących po sześć mieszkań. Dostępne są kawalerki oraz mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 35,6 do 55,1 mkw., a stawki czynszów wynoszą 11 zł za mkw.

Lokatorzy mogli już wprowadzać się do mieszkań od poniedziałku.

- Do piątku jarociński TBS podpisywał dziennie około 20 umów z nowymi najemcami – poinformował PAP burmistrz Adam Pawlicki.

Lokalne władze przyznały mieszkania w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat, które nie miały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe - 3 tys. zł brutto na rodzinę w przypadku mieszkania 55 mkw oraz 2 tys. zł brutto dla chętnych na lokal 35 mkw.

Burmistrz Jarocina powiedział, że "beneficjenci otrzymują mieszkania w bardzo dobrej jakości za doskonałą cenę".

Podkreślił, że ściany są zbudowane z cegły ceramicznej i ocieplone 20-centymetrowym styropianem, dachówka jest ceramiczna, a okna trójszybowe, spełniające najwyższe parametry. Każdy dom wyposażony jest w kocioł gazowy na ciepłą wodę i centralne ogrzewanie.

Gmina Jarocin jako pierwsza w Polsce wystartowała z inwestycjami w ramach programu Mieszkanie Plus. Na terenie gminy powstaje łącznie 366 mieszkań czynszowych za 50 mln zł. Prace prowadzone są jeszcze w dwóch lokalizacjach: przy ul. Siedlemińskiej i ul. Leszczyce w Jarocinie.

- Pracujemy nad nowym modelem "Mieszkania Plus", aby również w mniejszych miejscowościach, takich jak Żnin, również było przynajmniej kilka (...) budynków, które będą bardziej dostępne, nie tylko na kredyt hipoteczny, czy dla kogoś, kto wrócił akurat z zagranicy, ma trochę więcej środków (...) albo z innych względów może sobie pozwolić, ale dla szerokich rzesz ludzi - podkreślił Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Żnina.

Dodał, że realizacja tego "bardzo niełatwego programu" potrwa. - Przez 30 lat wszyscy sobie na nim zęby połamali, ale (...) my teraz tworzymy specjalną ustawę - przesuwamy środki do Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy, żeby kilkadziesiąt tysięcy mieszkań było w budowie w ciągu najbliższych 12 miesięcy - powiedział szef rządu.

Zachęcał, by w kwietniu 2019 roku "rozliczyć" go z tej obietnicy. - Wtedy zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu "Mieszkanie Plus" zostanie wybudowane - powiedział Morawiecki.

Wśród miejscowości, gdzie takie mieszkania powstaną, wymienił Jarocin i Białą Podlaską.