To odpowiedź na sobotnią konferencję prasową minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, która podsumowała działania rządu dla osób niepełnosprawnych.

Jakub Hartwich, który jest wśród osób protestujących od ponad dwóch tygodni w Sejmie, ocenił, że gdyby nie protest, rząd prawdopodobnie nie zdecydowałby się na zrównanie wysokości renty socjalnej i renty z tytuły całkowitej niezdolności do pracy. W zeszłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. - To nasz protest to spowodował. Gdyby nie było naszego protestu, prawdopodobnie nie zostałby naświetlony ten problem i tej renty by nie było - powiedział Hartwich.

Zaprosił Rafalską na dalsze rozmowy na temat tego, jak dojść do kwoty 500 złotych, która miałaby być comiesięcznym dodatkiem "na życie". - Zapraszamy panią minister na rozmowy o konkretnym postulacie, o dojściu do tej kwoty. Proszę nas więcej nie pomijać. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Naprawdę fajnie by było w końcu konstruktywnie porozmawiać, dojść do kompromisu i zakończyć ten protest - podkreślił mężczyzna.

Jedna z protestujących matek Marzena Stanowska powiedziała, że rodzice osób niepełnosprawnych od 2009 roku "wyrywają wszystko od państwa". - Inaczej tego nie można nazwać. Wszystko jest po prostu wyrywane na ulicy - dodała.

Pytała też rządzących dlaczego "stają przed społeczeństwem" i mówią, jak dużo robią dla niepełnosprawnych. - Nic nie robicie. Tak naprawdę jest to zaniedbanie wielu rządów, ale nie przypinajcie sobie takiej plakietki, że zrobiliście dla tej grupy nie wiadomo co - apelowała Stanowska.

Rafalska: W ciągu dwóch lat rządów PiS wydatki na osoby niepełnosprawne wzrosły do prawie 3 mld zł

- Chcielibyśmy, by protest rodziców osób niepełnosprawnych trwający w Sejmie się zakończył i bezustannie apelujemy do rodziców o zakończenie tego protestu - oświadczyła w sobotę minister rodziny Elżbieta Rafalska.

- Dzisiaj jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - podkreśliła Elżbieta Rafalska na konferencji prasowej w siedzibie resortu. Dodała jednak, że obchody te odbywają się w "szczególnych okolicznościach, w dniach, w których trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych".

- Chcielibyśmy, by ten protest się zakończył i bezustannie apelujemy do rodziców o zakończenie tego protestu, ale dla nas, strony rządowej odpowiedzialnej za politykę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych to też okoliczność by osobom niepełnosprawnym, ale też wszystkim Polakom powiedzieć o działaniach, które na rzecz osób niepełnosprawnych są prowadzone - podkreśliła minister Rafalska.

Dodała też, że "w ciągu dwóch lat rządów PiS - w roku 2016 i 2017 wydatki na opiekunów i osoby niepełnosprawne wzrosły niemalże do 3 mld zł".

- Jeżeli do tego doliczymy wydatki, które są zaplanowane też na program "Za życiem", który jest liczony na 3 mld zł w perspektywie 5 lat, to one przekroczą kwotę, o której mówię - oznajmiła Rafalska.

Do najważniejszych wydatków na rzecz osób niepełnosprawnych Rafalska zaliczyła wzrost w marcu 2017 r. renty socjalnej "niemalże o 100 zł", czyli o 13 proc.

- I ten wzrost został zaproponowany nie w warunkach protestu, nie w warunkach oczekiwań, tylko był propozycją rządową, która została przyjęta. I taki wzrost, jaki my zaproponowaliśmy, nie był zrealizowany przez cztery lata rządów naszych poprzedników. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że nastąpi zrównanie renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i minimalną emeryturą będzie to wzrost na poziomie 39,2 proc. - powiedziała Rafalska.

Szefowa resortu mówiła także, że zwiększono środki na rozwój środowiskowych domów samopomocy. Na ten cel - jak mówiła - przeznaczono o 158 mln zł więcej, z kolei w samym 2017 r. powstały 432 nowe ośrodki.

Dodała, że podniesiono także o 1,2 tys. zł roczne dofinansowanie dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Rozmowa minister z Pierwszą Damą

- Pierwsza Dama rozmawiała ze mną, to była długa telefoniczna rozmowa. Mówiła o spotkaniu z mamami i ich dziećmi protestującymi w Sejmie. Pierwsza Dama zawsze wykazywała i wykazuje troskę o sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce i mówiła o swoim zrozumieniu dla trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych - powiedziała minister rodziny.

Dodała, że rozmowa z Agatą Kornhauser-Dudą, a także z prezydentem Andrzejem Dudą, nie była pierwszą dla niej i dla kierownictwa resortu. - Mieliśmy długie dwugodzinne spotkanie, gdzie mówiliśmy o naszych rozwiązaniach, propozycjach i o ograniczeniach, które też wynikają z rozwiązań, które są proponowane, więc to nie pierwsza rozmowa. Propozycje są po stronie rządowej i te propozycje zostały przedstawione - powiedziała Rafalaska.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się w czwartek z przebywającymi w gmachu Sejmu rodzicami i opiekunami osób z niepełnosprawnościami. Jak powiedział podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, który jej towarzyszył, spotkanie miało na celu pomoc w poszukiwaniu kompromisu. Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych oceniła spotkanie z Pierwszą Damą jako "bardzo dobre".