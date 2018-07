Redakcja Dziennik.pl

Parafianowicz odpowiadał we wtorek przed komisją ds. Amber Gold na pytania o jego wiedzę i podjęte działania wobec Amber Gold. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann pytała m.in. o to, co resort finansów zrobił, by "zablokować tą piramidę finansową".

Jesienią 2012 roku komisjom sejmowym został przedstawiony na piśmie pełny harmonogram, z dokładnością do jednego dnia, wszystkich czynności wykonanych przez wszystkie urzędy skarbowe i później przez "uksy" (urzędy kontroli skarbowej) w stosunku do Amber Gold - powiedział Parafianowicz.

To jest kłamstwo co żeście przedstawili wtedy w Sejmie - mówiła Wasserman. Według niej, w przedstawionej informacji resort skłamał w punkcie mówiącym o tym, że "do 19 kwietnia nie posiadał żadnej wiedzy na temat podatnika Amber Gold".

Andrzej Parafianowicz / Polska Agencja Prasowa / Leszek Szymaski

Wcześniej podczas posiedzenia komisji Parafianowicz zeznał, że pod koniec 2011 r. szef KNF Andrzej Jakubiak poinformował go o narastającym problemie z Amber Gold, zwłaszcza w kontekście braku reakcji prokuratury na składane zawiadomienia.

Na pytanie Wassermann, czy Parafianowicz poinformował ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego, o tym że pracownicy resortu wiedzieli o sprawie Amber Gold już przed 19 kwietnia, były wiceszef resortu zaprzeczył.