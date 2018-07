Redakcja Dziennik.pl

Marcin Warchoł w programie Tłit wp.pl wyraził zadowolenie z podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustaw m.in.: o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i prokuraturze. Prezydent podpisał nowelizację ustaw w czwartek; nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zapytany, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości na informację o podpisie pod nowelą "strzeliły korki od szampana", Warchoł odparł: cieszymy się z tego. Jak ocenił, podpisana ustawa jest "dobra, pożyteczna".

Ustawa usprawnia proces wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przy zachowaniu reprezentatywności zgromadzenia ogólnego 2/3 sędziów - po pierwsze. Po drugie też demokratyzuje proces powoływania wizytatorów w sądach, przenosząc to na niższe szczeble sądownictwa, żeby sędziowie niższych stopni mieli większy wpływ na to, kto będzie wizytatorem, czyli kto będzie oceniał ich pracę - wyjaśnił wiceminister.

Warchoł zapowiedział prezentację kolejnych reform sądownictwa na jesieni. Pytany, kiedy przyspieszą polskie sądy odparł, że w tej chwili w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają "bardzo szerokie prace nad reformą procedur - procedury cywilnej, procedury karnej". Oprócz tego mamy już przygotowany cały pakiet zmian informatyzujących wymiar sprawiedliwości. Chcemy uprościć procedury, chcemy ograniczyć kognicję, chcemy wreszcie usprawnić proces orzekania i wydawania wyroków - zapowiedział Warchoł.

Na pytanie, kiedy to zostanie zrealizowane, odpowiedział: "jesteśmy dopiero 2 lata, tymczasem te procesy, o których my mówimy, to są procesy dziesięcioletnie".

Te zmiany, o których my mówimy są przygotowywane i na pewno je państwo zobaczycie. Mam nadzieję, że jeszcze tej jesieni pokażemy reformę procedur, uproszczenie procedur, ograniczenie kognicji i odciążenie sędziego od masy niepotrzebnych czynności. (...) To tak dzisiaj wygląda - sędzia często zajmuje się rzeczami, którymi nie powinien się zajmować - argumentował Warchoł.

Wiceminister odniósł się też do czwartkowego wywiadu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla TVP Info. Warchoł został zapytany, skąd prezes PiS wie, że po wakacjach będą nowe zarzuty dla posła PO Stanisława Gawłowskiego.

Jak mówił wiceminister "całokształt informacji, które państwo podajecie, które media podają dotyczące tej sprawy może stwarzać tego rodzaju przypuszczenie". Także to nie jest pewność, że będą i tak dalej. To jest przypuszczenie, które można sformułować z całokształtu informacji podawanych przez państwa, przez media - powiedział Warchoł.