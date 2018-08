Redakcja Dziennik.pl

- W Poznaniu kolejna parada sodomitów, którzy próbują narzucić swoją interpretację praw i obowiązków obywatelskich na innych. Ważne było to, że motorniczy tramwajów nie zgodzili się na to, żeby ich tramwaje były z flagami homoseksualistów - oznajmił Mariusz Błaszczak w niedzielę na antenie Radia Maryja.

- To świadczy o tym, że jednak w narodzie polskim jest pewność tego, że to wszystko, co jest skonstruowane po Bożemu, to jest normalne. A jeżeli ktoś próbuje nam narzucić coś, co normalne nie jest, to wtedy spotyka się z oporem. To bardzo dobrze o tych ludziach świadczy – dodał minister.

Portal oko.press, który jako pierwszy wychwycił wypowiedź Błaszczaka, słusznie zauważa, że obelg wobec homoseksualistów "zakazuje nawet rządowa strona pełnomocnika ds. równego traktowania".

- Minister Błaszczak znany jest z tego, że miesza sprawy LGBT do swojej polityki. Połączył kiedyś zamachy terrorystyczne z osobami LGBT. Dobrze by było, gdyby minister Błaszczak powstrzymał swój język, bo wypowiadanie tego typu słów stoi w jawnej sprzeczności z konstytucyjnymi wolnościami i prawami obywatelskimi, do których należy wolność zgromadzeń, czyli np. parady równości. Po drugie, jeszcze niedawno minister Błaszczak, gdy był szefem MSWiA, przekonywał, że nie ma wzrostu przestępstw z nienawiści. A jego słowa zachęcają do atakowania mniejszości i podsycają nienawiść wobec grupy, która i tak nie ma łatwo - komentuje dla oko.press dr Krzysztof Śmiszek, prawnik Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Oburzenia nie kryją również opozycyjni publicyści. "W każdym normalnym europejskim kraju po nazwaniu uczestników Parady Równości sodomitami, minister wyleciałby z rządu" - napisał na Twitterze Tomasz Lis.