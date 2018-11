Jakubiak podjął decyzję o odejściu z klubu Kukiz'15 w piątek. Przed tygodniem klub Kukiz'15 opuścił poseł Jakub Kulesza, który przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikke. Wcześniej z klubu odszedł poseł Adam Andruszkiewicz. Jakubiak pod koniec października na Twitterze życzliwie wyraził się o obu posłach. Kukiz zareagował wpisem "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz!".

Na początku ubiegłego tygodnia Jakubiak powiedział PAP - odnosząc się do sytuacji w Kukiz'15 - że "kręcenie się naokoło niewydolnej organizacji pod tytułem stowarzyszenie może spowodować tylko i wyłącznie pogorszenie sytuacji". - Ja to po prostu zorganizuję Kukiz'15 i będzie partią. Jak ktoś nie chce być w partii, to będzie w stowarzyszeniu - stwierdził.

Kukiz powiedział w poniedziałek w radiu RMF FM, że "wyborcy zostali oszukani, zdradzeni, ja zostałem oszukany". - Takie osoby powinny złożyć mandat, jeżeli pan Jakubiak chce zakładać swoją partię, +Jakubiak'23+ czy tam nie wiem jaką, to proszę złożyć mandat. Jest rok czasu, można przygotować tę partię i wystartować z tą partią w wyborach - podkreślił.

Jakubiak, pytany przez PAP o apel Kukiza, zadeklarował że nie złoży mandatu poselskiego. - Nie ma takiej opcji - oświadczył.

Pytany, czy w związku z tym, że odszedł z klubu Kukiz'15, to spodziewa się, że klub cofnie mu rekomendację do zasiadania w komisji śledczej ds. VAT, odparł: - Niech Sejm podejmuje decyzję. - Komisję VAT-owską wymyśliłem ja osobiście - Marek Jakubiak - podkreślił. Przypomniał, że pierwszy projekt uchwały, dotyczący utworzenia takiej komisji złożył w ubiegłym roku.

Jakubiak zapowiedział, że w poniedziałek złoży do marszałka Sejmu pismo z informacją, że opuszcza klub Kukiz'15. Jak dodał, najbliższy miesiąc będzie odpoczywał, a potem podejmie decyzje, co będzie robił dalej. Zaprzeczył jednocześnie, że zamierza po odejściu z Kukiz'15 założyć partię polityczną. - Nie mam interesu w rozdrabnianiu centrum polskiej polityki, wolałbym połączyć kilka partii - dodał.

Po odejściu Jakubiaka, klub Kukiz'15 liczy 27 posłów.