Chmura pyłów wyrzucanych przez wulkan osiągnęła wysokość 3.400 m. Od czasu do czasu w promieniu 12 km od krateru słychać wybuchy. W nocy nad wulkanem widać słupy ognia. Okolice wulkanu pokryła gruba warstwa popiołów wulkanicznych.

Wulkanolodzy wykryli, że poziom magmy, czyli stopionej skały, podnosi się i jest już bliski krawędzi krateru.

Agung wszedł w fazę erupcji magmy. Na razie wulkan nadal wyrzuca popiół, ale musimy monitorować sytuację i zachować ostrożność - powiedział wulkanolog Gede Suantika.

Poniżej można obserwować transmisję na żywo.

W ocenie indonezyjskiej Agencji Zapobiegania Klęskom Żywiołowym "w każdej chwili może dojść do dużej erupcji".

Władze rozpoczęły akcję rozdawania masek ludności zamieszkałej w pobliżu wulkanu. Strefę zamkniętą wokół wulkanu rozszerzono do 10 km. Osoby przebywające, lub zamieszkałe, w tej strefie wezwano do natychmiastowej ewakuacji.

Wcześniej w br. okolice wulkanu opuściło ponad 140 tys. ludzi, z których 25 tys. nadal przebywa w tymczasowych schroniskach. W końcu września władze zezwoliły części z nich na powrót.

Jak poinformował przedstawiciel ministerstwa transportu Indonezji, lotnisko na Bali zostało w poniedziałek nad ranem zamknięte do odwołania. Koczują na nim tysiące turystów oczekujących na jakąkolwiek możliwość opuszczenia wyspy. Samoloty lecące na Bali skierowano na lotniska w Dżakarcie, Surabaji i Singapurze.

Niewielkie lotnisko na pobliskiej wyspie Lombok, które również zamknięto, zostało po kilku godzinach otwarte.

Bali to wyspa słynna z plaż i zabytków, którą w ub. r. odwiedziło ok. 5 mln turystów. Straty w turystyce wyrządzone przez wulkan ocenia się już na co najmniej 110 mln dolarów.

Władze zapewniają, że turyści mogą czuć się bezpiecznie, ale powinni unikać strefy w promieniu 10 km od krateru. Największe kurorty na Bali - Kuta i Seminyak - znajdują się w odległości ok. 70 km od wulkanu.

Agung wznosi się na wysokość ponad 3 tys. metrów n.p.m. Gdy wulkan wybuchł po raz ostatni w 1963 roku, zginęło ponad 1600 osób.

Indonezja stanowi część tzw. "ognistego kręgu" otaczającego Ocean Spokojny. Jest to strefa styku płyt tektonicznych, na której często dochodzi do trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów.

W Indonezji znajduje się ponad 130 czynnych wulkanów.