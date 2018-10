Wójt, który od maja przebywa w areszcie śledczym, zdobył 856 głosów, co przekłada się na poparcie 48,5 proc. wyborców. To ostateczne wyniki, przekazane portalowi tvn24.pl po podliczeniu wszystkich kart do głosowania.

- Dotychczasowy wójt będzie w drugiej turze mierzył się z Tadeuszem Dymnym, którego poparło 481 osób - informuje Danuta Kaźmierczak, przewodnicząca gminnej komisji wyborczej w Daszynie. Do tego, aby wójt pokonał konkurenta już w pierwszej turze zabrakło mu dokładnie 28 głosów.

Zbigniew W. jest podejrzany o 92 wykroczenia, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Według prokuratury łupem szajki dowodzonej przez wójta miało paść nawet kilka milionów złotych wyłudzonych z dotacji. Zdaniem śledczych W. podrabiał również dokumenty.

Żona W. nie wierzy w winę męża. - Nawet sami mieszkańcy gminy mówią, że jest to zemsta polityczna. Jest kilka osób, które mogą mieć interes w tym, aby odsunąć mojego męża od władzy. Nie jest dla nich najwyraźniej wygodny i to, co robi, jak gmina inwestuje i rozwija się, nie jest im na rękę - mówiła przez wyborami w rozmowie z tvn24.pl.

Co się stanie, jeżeli W. wygra wybory zza krat? Paweł Stępień z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego tłumaczy portalowi, że dopóki W. będzie w areszcie, gminą będzie kierował jego zastępca. - Siedząc za kratkami, mógłby pobierać uposażenie. Wcześniej jednak musi zostać zaprzysiężony na pierwszej sesji rady gminy, a z tym może być problem - tłumaczy Stępień.

Natomiast jeżeli wójt zostanie prawomocnie skazany, straci mandat. - Decyzję o wygaszeniu mandatu powinna podjąć rada gminy - wyjaśnia Stępień. Jeśli jednak radni nie będą się z tym spieszyli, konieczna będzie interwencja wojewody.