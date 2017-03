Był bity i kopany. Dobrze, że jego kolega, tego co bił, starał się bijącego oderwać, bo nie wiem, co by z nim zrobił - mówi Sławomir Sobiesiak z Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, który informował policję o zdarzeniu.

Incydent został zauważony przez operatora miejskiego monitoringu. - Wziąłem tutaj swojego kolegę stażystę, no bo sam iść do takiej grupy to też trochę strach. Poszedłem zapytać co się stało i udzielić pierwszej pomocy. Zapytałem, czy trzeba karetkę wezwać, ale powiedzieli żadnej karetki i policji, bo to są ich sprawy - mówi operator monitoringu.