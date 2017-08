Jak poinformował PAP w niedzielę rzecznik łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania, prokurator po przeprowadzeniu oględzin i szeregu innych czynności wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa 20-latki 29-letniemu Arturowi W. "Ponieważ podejrzany ukrywa się, skierowano do sądu wniosek o jego aresztowanie" - zaznaczył Kopania.

Jak dodał, sąd ma rozpatrzyć wniosek jeszcze w niedzielę i – w przypadku jego uwzględnienia - od razu wydany zostanie przez prokuratora list gończy. Łódzka prokuratura bada również, czy wcześniejsze poszukiwania 20-latki, której zaginięcie rodzina zgłosiła 17 sierpnia, prowadzone były przez policję prawidłowo.

W sobotę postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy, którzy – w trakcie poszukiwań zaginionej 20-latki - nie sprawdzili wskazanego przez śledczych mieszkania, jednocześnie informując, że to zrobili, wszczął komendant łódzkiej policji.

Zgłoszenie o zaginięciu kobiety wpłynęło do policji 17 sierpnia. Złożyła je rodzina 20-latki ze Zduńskiej Woli, która dwa dni wcześniej wraz ze swoim 2,5-letnim synem wyjechała do Łodzi w towarzystwie poznanego niedawno starszego o 9 lat partnera. Następnego dnia mężczyzna odwiózł dziecko do rodziny 20-latki, twierdząc, że kobieta pozostała w Łodzi, ponieważ źle się poczuła. Później kontakt z nim się urwał.

Zduńskowolska policja ustaliła dane partnera dziewczyny - rodzina nie znała jego nazwiska ani adresu. Jak poinformowała wcześniej PAP rzeczniczka KWP Joanna Kącka, do wynajmowanego przez mężczyznę mieszkania na osiedlu Teofilów udali się policjanci i straż pożarna. Strażacy weszli do mieszkania przez okno, stwierdzili, że nikogo w nim nie ma. Na tej podstawie funkcjonariusze z Łodzi wysłali do Zduńskiej Woli informację, że mieszkanie zostało sprawdzone i nie ma w nim poszukiwanej.

Nikt nie podejrzewał, że doszło do takiego karygodnego błędu, że policjanci nie sprawdzili mieszkania. Absolutnie nie powinni się ograniczyć do wysłuchania opinii strażaków, lecz osobiście wejść do środka i sprawdzić mieszkanie - zaznaczyła Kącka.

Zduńskowolscy policjanci w toku prowadzonego śledztwa - a sprawdzali m.in. doniesienie o tym, że poszukiwana była widziana na terenie Niemiec - podjęli podejrzenie, że kobieta padła ofiarą przestępstwa, co skłoniło ich do zarządzenia oględzin mieszkania na Teofilowie z udziałem technika kryminalistyki. W czasie przeszukania lokalu przeprowadzonego w sobotę okazało się, że zwłoki 20-latki zostały ukryte w wersalce.

Wobec dwóch funkcjonariuszy, którzy nie dopełnili obowiązków, prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne, policyjny wydział kontroli analizuje też postępowanie śledczych w całej sprawie dotyczącej zaginięcia 20-latki.