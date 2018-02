Ostateczne dane będą znane w końcówce lutego. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że liczba urodzeń w minionym miesiącu była mniejsza niż rok wcześniej. Z danych GUS wynika, że spadek zanotowano także w listopadzie i grudniu (według PeSel, w grudniu było o tysiąc rejestracji mniej niż rok wcześniej).

To sygnał, że fala wzrostu urodzeń widoczna od 2016 r. może opadać. Specjaliści uważają, że może to świadczyć o tym, iż dobra sytuacja na rynku pracy i program „rodzina 500 plus” tylko przyspieszyły część decyzji o posiadaniu dziecka. Od kiedy ten efekt wygasł, demografia będzie wracać do dawnych, niekorzystnych tendencji.

