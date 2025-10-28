Wnuczka prezydenta Trumpa niedawno założyła również markę odzieżową i lifestylową, której celem jest wspieranie młodych kobiet w sporcie. Do udziału w zawodach na Florydzie została zaproszona przez sponsorów.

Zaproszenia sponsorów to ważny sposób na wyróżnienie wschodzących talentów i zwrócenie uwagi na turnieje LPGA. Szeroka rzesza fanów i popularność Kai pomagają w przybliżeniu golfa nowym odbiorcom, zwłaszcza młodszym. Cieszymy się, że robi kolejny krok w swojej podróży - wyjaśniła Ricki Lasky, dyrektor ds. biznesowych i operacyjnych LPGA.

Córka Trumpa nie może doczekać się debiutu w LPGA Tour

18-latka jest najstarszą córką Donalda Trumpa Juniora.Moim marzeniem jest rywalizacja z najlepszymi na świecie w LPGA Tour. To wydarzenie będzie niesamowitym przeżyciem. Nie mogę się doczekać spotkania i rywalizacji z tak wieloma moimi idolami i mentorami podczas mojego debiutu w LPGA Tour - powiedziała Kai Trump.