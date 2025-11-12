Chiny rozszerzają bezwizowy dostęp w tym Polski

Chiny, dążąc do ożywienia turystyki i pogłębiania współpracy międzynarodowej, ogłosiły przedłużenie swojego jednostronnego programu bezwizowego na kolejny rok - do 31 grudnia 2026 roku. Co kluczowe z naszej perspektywy, Polska znajduje się na liście krajów objętych tą decyzją.

Ta zasada dotyczy krótkich pobytów, maksymalnie do 30 dni, w celach turystycznych, rodzinnych lub biznesowych.

Co to oznacza dla Polski?

Polska jest wśród beneficjentów. Polscy obywatele, którzy dołączyli do tego programu w lipcu ubiegłego roku, nadal będą mogli swobodnie podróżować do Chin na wspomniany krótki okres bez konieczności ubiegania się o wizę. Dla Polaków, którzy chcą odwiedzić Chiny - czy to w sprawach handlowych, czy jako turyści - decyzja ta znacznie upraszcza logistykę i obniża koszty podróży.

Przedłużenie tego programu, obejmującego łącznie 45 krajów i terytoriów, z czego aż 32 to kraje europejskie, jest elementem szerszej strategii Pekinu mającej na celu zwiększenie otwartości i globalnych wpływów. Jak wynika z danych, ten ruch bezwizowy już teraz znacząco zwiększył liczbę zagranicznych przyjazdów do Chin.